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«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?

13.12.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 60-ые годы Большому театру Беларуси присвоили звание академического. Но признанный храм искусства нуждался в срочном ремонте – в 1967 году здание снова обновили. Реконструкцию позже признают провальной, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Плоскую крышу заменили на шатровую, из-за этого Театр оперы и балета стал напоминать цирк-шапито. 

«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?

Анна Жукова, ведущий специалист Большого театра Беларуси (2009-2017 гг.):
Значит, надо было сделать крышу, которая бы не протекала. Поэтому решили сделать её куполом. Это испортило настолько вид театра, как цирк-шапито. Его даже называли «театр в тюбетейке».

«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
У нас были два огромных зала, но всегда были пятна на потолке, потому что вода проходила насквозь. Поэтому нужен был ремонт.

Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):
Шли спектакли, а здесь дежурило пожарное подразделение, поскольку вся эта шатровая конструкция над кровлей была из деревянных конструкций, не пропитанных огнезащитным составом, и могла в любое время загореться.

«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?

Люди в материале: Анна Жукова, Людмила Бржозовская, Анатолий Шабалин
 
 
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В 60-ые годы Большому театру Беларуси присвоили звание академического. Но признанный храм искусства нуждался в срочном ремонте – в 1967 году здание снова обновили....
 
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