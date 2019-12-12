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«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?
Источник материала: СТВ
В 60-ые годы Большому театру Беларуси присвоили звание академического. Но признанный храм искусства нуждался в срочном ремонте – в 1967 году здание снова обновили. Реконструкцию позже признают провальной, рассказали в одной из серий документального цикла
Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
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В 60-ые годы Большому театру Беларуси присвоили звание академического. Но признанный храм искусства нуждался в срочном ремонте – в 1967 году здание снова обновили....
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