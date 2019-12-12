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Подозреваемая в убийстве Юлия Кузьменко даже не знала, кто это - Павел Шеремет

13.12.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу.

Подозреваемая в убийстве Юлия Кузьменко даже не знала, кто это - Павел Шеремет
Источник: выступление Кузьменко в суде

Прямая речь: "Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей".

Шеремет. Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...

Я не знаете, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?"

Детали: Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер.

Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".

Комментируя другую экспертизу, которая сравнила хода Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.



По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать ходу убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.

В то же время, волонтер говорит, что в день убийства была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.
 
 
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Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по...
 
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