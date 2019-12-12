Лукашенко назвал главную задачу белорусских врачей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил один из старейших медицинских вузов страны. Как развивать медицину, как сохранить кадры и на что нужно обратить внимание самим будущим врачам – президент обсуждал со студентами и преподавателями. Подробнее о встрече, которая длилась два часа, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольги Забелич.



Белорусский государственный медицинский университет – один из старейших в стране. Основан в 1921 году. Сегодня здесь обучаются около семи тысяч студентов, почти треть из них – иностранцы. Об успехах белорусской медицины известно далеко за рубежом. Но за всеми достижениями стоят врачи, их необходимо поддерживать, подчеркнул президент



«Главное – это жилье, поэтому железобетонно надо донести задание на пару – тройку лет и исполнить. Построить такие дома. Это ничего не стоит построить эти дома. Это за полгода можно наштамповать этих квартир тысячи штук», – заявил он.

Решим жилищный вопрос – удержим ценные кадры в стране, уверен президент. Соседние Польша, Литва активно приглашают белорусских врачей на работу. По данным Минздрава, в 2019-ом для работы за рубежом выехали 200 врачей, 20 из них возвратились.

«Я вас не агитирую не выезжать – съездите. Небольшое счастье будет у вас там, но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много) - это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись», – отметил белорусский лидер.

Говорил Александр Лукашенко и о повышении престижа врача общей практики или семейного доктора. Это популярно за рубежом. Такой опыт нужно внедрять и в Беларуси, на селе. Что касается подготовки врачей, то здесь акцент на практике. Президент обещает создать университетские клиники. Первая появится на базе больницы в Гродно.

«Если мы убедились, что этим путем идет весь мир. Давайте четко себе поставим задачу: создать базовые клиники для ВУЗов в течение, допустим, 2-3-лет. Может, не успеем за три года, это надо посчитать. Это поручение правительству и министру. Ну сделаем за четыре года. Но перед нами будет стоять цель, и это важно», – сказал президент.

Александр Лукшенко общался со студентами больше двух часов. Молодые люди задавали и личные вопросы. Президент отвечал, что самыми ценными считает подарки «хенд мейд», и признался, что давно не музицировал, хотя любит играть на баяне. А будущим врачам посоветовал быть примером для своих пациентов и держаться подальше от вредных привычек.



Идиот тот, кто курит. Ну ладно уже, ну выпил. Но не чрезмерно. Ну выпить - закусить. Даже удивительно: преподаватели, я уже про министра нашего не говорю, в идеальной форме. Вот такими и оставайтесь», – пожелал Лукашенко.

Увеличение продолжительности жизни – главная задача белорусских врачей, сказал президент. Но этот вопрос не решить без помощи самого человека. Студенты-медики подарили Александру Лукашенко картину с окрестностями Александрии – малой родины президента и пригласили главу государства на 100-летие вуза в 2021 году.