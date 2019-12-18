«Стараемся не отставать от мировых трендов». Главный энергетик Лидского ЖКХ о новогодней иллюминации в городе

Источник материала: Lida.Info





Удивила в этом году Лида: местный горсвет над главной елкой города сконструировал искрящийся купол, пишет газета «СБ-Беларусь сегодня» .

Идея поставить в городе хвою «под звездным небом» принадлежит председателю райисполкома Сергею Ложечнику. 20-метровое праздничное дерево собрали из небольших натуральных елей, оно стало центром световой композиции.

— Зеленые красавицы с такой иллюминацией стоят на европейских площадях. Мы стараемся не отставать от мировых трендов. Дизайн и техническое исполнение — полностью работа наших специалистов, — рассказал главный энергетик Лидского ГУП ЖКХ Мечислав Клышейко. — И хотя елочка зажглась еще на прошлых выходных, оформление продолжается. К праздникам она засияет ярче. Украсит улицы города и традиционная праздничная иллюминация. Кроме того, вот-вот в Лиде появится светящийся символ будущего года — Крыса. Она дополнит ансамбль других светодиодных 3D-фигур — лошадь с каретой, даму с зонтиком, двухметровую бутылку шампанского.