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2 января 2020 года сделают выходным без переносов (это почти точно)
13.12.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В телеграм-канале
«Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение будет принято в ближайшие дни! Скрестили пальцы. И ждём!» — написали в канале.
Официальная информация о выходном 2 января ещё не опубликована.
Таким образом белорусы будут в новогодние недели работать/отдыхать так: 23 и 24 декабря — рабочие, 25 декабря — выходной, 26 и 27 декабря — рабочие, 28 и 29 декабря — выходные, 30 и 31 декабря — рабочие. 1 и 2 января — выходные, 3 января — рабочий, 4—7 января — выходные.
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В телеграм-канале «Пул Первого», близком к администрации президента, появилась информация, что 2 января сделают выходным днём. «Без переносов всяких, то есть...
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