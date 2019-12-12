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2 января 2020 года сделают выходным без переносов (это почти точно)

13.12.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В телеграм-канале «Пул Первого», близком к администрации президента, появилась информация, что 2 января сделают выходным днём.

2 января 2020 года сделают выходным без переносов (это почти точно)

«Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение будет принято в ближайшие дни! Скрестили пальцы. И ждём!» — написали в канале.

Официальная информация о выходном 2 января ещё не опубликована.

Таким образом белорусы будут в новогодние недели работать/отдыхать так: 23 и 24 декабря — рабочие, 25 декабря — выходной, 26 и 27 декабря — рабочие, 28 и 29 декабря — выходные, 30 и 31 декабря — рабочие. 1 и 2 января — выходные, 3 января — рабочий, 4—7 января — выходные.

 
 
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   В телеграм-канале «Пул Первого», близком к администрации президента, появилась информация, что 2 января сделают выходным днём. «Без переносов всяких, то есть...
 
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