2 января 2020 года сделают выходным без переносов (это почти точно)

Источник материала: Виртуальный Брест

В телеграм-канале «Пул Первого» , близком к администрации президента, появилась информация, что 2 января сделают выходным днём.





«Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение будет принято в ближайшие дни! Скрестили пальцы. И ждём!» — написали в канале.

Официальная информация о выходном 2 января ещё не опубликована.

Таким образом белорусы будут в новогодние недели работать/отдыхать так: 23 и 24 декабря — рабочие, 25 декабря — выходной, 26 и 27 декабря — рабочие, 28 и 29 декабря — выходные, 30 и 31 декабря — рабочие. 1 и 2 января — выходные, 3 января — рабочий, 4—7 января — выходные.