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Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах

13.12.2019 21:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в городском Доме культуры прошел финал открытого районного фестиваля-конкурса «Арт-подиум». Как это было, читайте в номере «СП» за среду. А пока вашему вниманию фото!

Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах

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Сегодня в городском Доме культуры прошел финал открытого районного фестиваля-конкурса «Арт-подиум». Как это было, читайте в номере «СП» за среду.
 
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