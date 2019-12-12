Сегодня в городском Доме культуры прошел финал открытого районного фестиваля-конкурса «Арт-подиум». Как это было, читайте в номере «СП» за среду. А пока вашему вниманию фото!
Больше фото смотрите
(Visited 29 times, 29 visits today)
|
Зимние мотивы, русские матрешки и космос: «Арт-подиум» состоялся в Ганцевичах
13.12.2019 21:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня в городском Доме культуры прошел финал открытого районного фестиваля-конкурса «Арт-подиум». Как это было, читайте в номере «СП» за среду. А пока вашему вниманию фото!
Больше фото смотрите
(Visited 29 times, 29 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в городском Доме культуры прошел финал открытого районного фестиваля-конкурса «Арт-подиум». Как это было, читайте в номере «СП» за среду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)