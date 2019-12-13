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Из Минска до Москвы за 6 часов на поезде? Проект прорабатывается
Источник материала: Партизан
Железные дороги Беларуси и России прорабатывают проект внедрения ускоренных прямых пассажирского сообщения по маршруту Минск - Москва.
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- Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств, - отметил начальник Белорусского железной дороги Владимир Морозов.
По его словам, создана рабочая группа из специалистов железных дорог. Проект планируют реализовать до конца 2020 года.
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Железные дороги Беларуси и России прорабатывают проект внедрения ускоренных прямых пассажирского сообщения по маршруту Минск - Москва.
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