Источник материала: Новости Волковыска

Правительство Беларуси установило размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом говорится в постановлении правительства страны.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 дeкабря 2019 года № 862 "Об установлении размера бaзовой ставки" с 1 января 2020 года базовая ставка определена в размере 185 рублей. Это на 5 рублей больше, чем сейчас.

Базовая ставка используется для оплаты труда сотрудников бюджетных организаций и других организаций, которые получают субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Соответственно, с повышением базовой ставки вырастут и зарплаты бюджетников.

Как сообщалось, с нового года в Беларуси меняется система оплаты труда бюджетников . Помимо базовой ставки пересмотрена тарифная сетка. Их число сократили.

Вместо 27 тарифных разрядов для всех категорий трудящихся, вводится 18 разрядов. Также был уменьшен диапазон коэффициентов, используемых для определения окладов. Они составляют от 1 до 3 и применяются к базовой ставке.

Основой для расчета будет не ставка 1 разряда, а базовая тарифная ставка, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.

Базовая ставка была введена в феврале 2019 года. Она заменила тарифную ставку первого разряда, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.

Размер её был определен в 180 рублей. Таким образом, правительство приняло решение повысить ее еще до вступления в силу. Пересматривать базовую ставку планируется раз в год, с 1 января.

Отметим, что выступая перед студентами медуниверситетов, Александр Лукашенко потребовал, чтобы реформа системы оплаты труда бюджетников не привела к уменьшению их доходов.