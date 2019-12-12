Правительство Беларуси установило размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом говорится в постановлении правительства страны.
В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 дeкабря 2019 года № 862 "Об установлении размера бaзовой ставки" с 1 января 2020 года базовая ставка определена в размере 185 рублей. Это на 5 рублей больше, чем сейчас.
Базовая ставка используется для оплаты труда сотрудников бюджетных организаций и других организаций, которые получают субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Соответственно, с повышением базовой ставки вырастут и зарплаты бюджетников.
Как сообщалось, с нового года в Беларуси меняется
Вместо 27 тарифных разрядов для всех категорий трудящихся, вводится 18 разрядов. Также был уменьшен диапазон коэффициентов, используемых для определения окладов. Они составляют от 1 до 3 и применяются к базовой ставке.
Основой для расчета будет не ставка 1 разряда, а базовая тарифная ставка, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.
Базовая ставка была введена в феврале 2019 года. Она заменила тарифную ставку первого разряда, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.
Размер её был определен в 180 рублей. Таким образом, правительство приняло решение повысить ее еще до вступления в силу. Пересматривать базовую ставку планируется раз в год, с 1 января.
Отметим, что выступая перед студентами медуниверситетов, Александр Лукашенко потребовал, чтобы реформа системы оплаты труда бюджетников не привела к уменьшению их доходов.
«Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату», – сказал президент.