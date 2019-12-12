До 10 дней планируют увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время общения со студентами и преподавателями медвузов Президенту задавали и практические вопросы. Просили совета, обращались за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бранд – студент из Израиля. Говорит, положенных пяти дней для регистрации иностранного гражданина очень часто не хватает. Решение вопроса уже практически готово, в ближайшее время этот период увеличат до 10 дней.



