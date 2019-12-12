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Президент Беларуси: я сторонник развития страховой медицины, но надо, чтобы люди к этому были готовы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов сравнивали и анализировали международный опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страховая медицина – во многом зарубежный тренд, который постепенно приживается и в Беларуси. За последние четыре года число людей, которые застраховали себя, выросло в два с половиной раза.
Скажите пожалуйста, возможно ли введение страховой медицины в Республике Беларусь, как это сделано в других государствах, в том числе и в России?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А чтобы они были в состоянии, надо им увеличить доходы и заработную плату в два раза. Позволит ли это сделать экономика? Это уже я вам говорю как экономист. Поэтому да, хорошо, страховая медицина, сбросил на людей и будь здоров. Но надо понимать, что будет потом, последствия. Мы их просчитывали, и на этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, а вот страховая медицина. Но крен и дальнейшее движение будет в этом направлении. Но не сразу.
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Президент Беларуси: я сторонник развития страховой медицины, но надо, чтобы люди к этому были готовы
Новости Беларуси. Во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов сравнивали и анализировали международный опыт, сообщили в...
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