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Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня по разным каналам информируют, что у тебя (у Владимира Караника – прим. ред.) есть засилье и появилось некая семейственность. Мама, папа – врачи, дочь – ребенок-врач и так далее. Это хорошо. Но плохо то, когда семейственность, несколько семей – получается клан, и туда очень трудно проникнуть другим. Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно.
В чем плох этот клан? Не пуская сюда других людей, достигнув определенных высот в том числе и как специалист, они стремятся передать родным, близким, знакомым эти знания. А почему не всем? Вот что меня больше всего настораживает. Я просто хочу, чтобы вы знали, не хочу это скрывать. Может, и не стоило вам говорить, но клановости в медицине, здравоохранении, пока я Президент, не будет.
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Новости Беларуси. Сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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