Алина Загитова приостановила карьеру

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о том, что пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске (25−29 декабря) и завершит сезон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Таким образом, фигуристка, занявшая 6-е место в финале Гран-при, будет выступать только в шоу.

«Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на ЧМ, я всегда отбиралась по спортивному принципу.

В предстоящем сезоне не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы и новые заходы на прыжки.

Остаюсь вместе с тренерами, с которыми прошли такой долгий путь, Олимпиаду. Я благодарна им, федерации, болельщикам, семье», — заявила фигуристка.