Белорусская «молодежка» уверенно обыграла словенцев. Рассказываем, какие теперь шансы

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Беларуси одержала победу над Словенией со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) на домашнем чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе.



Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

Словенцы проиграли все матчи на турнире, включая разгром 1:9 от Латвии, а белорусы еще сохраняют шансы на выход в элиту. Неудивительно, что матч прошел с большим преимуществом подопечных Дмитрия Дудика.

Правда, первые полчаса прошли без голов. Счет на 31-й минуте открыл Качеловский. После 40 минут на табло горели цифры 1:0, а в начале третьего периода белорусы сняли все вопросы о победителе. Павленко и Соловьев в течение пары минут довели счет до 3:0. В концовке игры Протас увеличил преимущество белорусов, но сухую победу наши хоккеисты добыть все-таки не смогли. На последней минуте Бохинц воспользовался ошибкой наших защитников — 4:1.

Беларусь: Колосов (Толопило); Барковский — Шкрабов, Ажгирей (К) — Пышкайло — Павленко; П. Денисов — Котеловский (А), Буяльский — Усов — Оксентюк; Козорез — Соловьев, Пинчук — Протас (А) — Алистров; Крылович — Качеловский — Демченко.

Сборная Латвии могла сегодня гарантировать себе путевку в элиту, но все испортило поражение от Австрии — 1:2. Норвегия же лишь по буллитам обыграла Данию — 1:0 ПБ.

Таким образом, белорусы смогли подняться на третье место.

1. Австрия — 9 очков

2. Латвия — 8

3. Беларусь — 8

4. Норвегия — 7

5. Дания — 3

6. Словения — 1

В последнем туре Австрия сыграет со Словенией, Латвия — с Норвегией, а Беларусь — с Данией. Путевку в элиту завоюет только победитель турнира.

Есть шансы и у белорусов. Рассказываем о всех раскладах.

Если Австрия выиграет в основное время, то гарантирует себе первое место.

Если Австрия выиграет в овертайме, то Беларусь выйдет в элиту при победе над Данией в основное время вне зависимости от исхода матча между Латвией и Норвегией.

Если Австрия проиграет, а Латвия выиграет в основное время, то дальше пройдет Латвия вне зависимости от исхода матча Беларусь — Дания.

Если Австрия выиграет в овертайме, а Беларусь не выиграет у Дании в основное время, то Австрия становится победителем.

Если Австрия проиграет в овертайме, а Латвия выиграет в овертайме, то Беларусь устроит любая победа, в том числе в овертайме или по буллитам.

В случае поражения Австрии и проигрыша Латвии в овертайме Беларусь устроит любая победа.

Если Австрия проиграет в основное время, а Беларусь и Латвия выиграют в овертайме, то побеждает Латвия.

Если Австрия и Латвия проиграют в основное время, то Беларуси нужно будет побеждать за 60 минут, чтобы опередить Норвегию.

Если Австрия проиграет в овертайме, а Норвегия выиграет в основное время, то нас устроит победа в дополнительное время.