У истории с отменой концерта Иглесиаса в Минске появилось продолжение. И оно может устроить всех

Источник материала: Tut.by

Редакции AFISHA.TUT.BY стало известно, что, возможно, в Минске все-таки пройдет концерт Энрике Иглесиаса, пусть и не в ближайшее время. Об этом нам сообщили надежные источники. В данный момент менеджмент артиста ведет переговоры с рядом белорусских промоутеров насчет этого выступления. Будут ли действовать купленные ранее билеты, пока вопрос, но скорее всего — да.



Фото: facebook.com/Enrique

Мы уже писали о том, что организатор концерта Иглесиаса — болгарская компания ArtBG — исчез, поэтому деньги за отмененное мероприятие минчанам до сих пор не вернули. Билеты на ивент стоили от 93 до 354 рублей. Тем не менее оказалось, что представители артиста и белорусские промоутеры все еще заинтересованы в проведении минского концерта и пытаются найти оптимальный вариант.

Кто будет этим заниматься?

Мы поговорили с одним из минских промоутеров, который потенциально может выступить организатором будущего концерта. Буквально несколько дней назад на него выходили агенты артиста и спрашивали о готовности включиться в процесс: все-таки пострадавших очень много (около четырех тысяч человек), да и отмена нескольких концертов в Европе — определенный урон имиджу Энрике. Более того, кроме конкретно этого белорусского промоутера в диалоге с менеджментом артиста находятся еще несколько участников рынка, которые готовы подхватить организацию минского концерта Иглесиаса. Сейчас идут переговоры, но пока никто не делал официальных заявлений, кто будет этим заниматься и будет ли.

Меня пустят на концерт Иглесиаса по старому билету, если он все-таки состоится?

Ситуация и правда не из простых. Организаторам нужно будет запускать новую продажу билетов — что будет со старыми квитками, спрогнозировать сложно. Но, скорее всего, если вы покупали билеты на прошлый концерт, то сможете попасть и на этот — ведь, как подчеркивают участники рынка, если мероприятие и будет проводиться, то точно не из желания заработать на нем. Это скорее потребность сгладить ситуацию, в которой пострадали несколько тысяч человек. В некотором смысле это вынужденный шаг, чтобы из-за проблем с возвратом средств на один концерт не пошатнулось доверие ко всей и без того небольшой белорусской event-индустрии. Но, стоит подчеркнуть, что люди, которые сейчас ведут переговоры с артистом, по сути, не имеют обязательств перед теми зрителями, которые уже купили билеты.

Однако концерт невозможно будет провести, если артист не пойдет на определенные уступки. Заплатить гонорар в полмиллиона долларов и при этом бесплатно пропустить на выступление несколько тысяч человек — расклад фантастический. Добровольно подписываться под мероприятием, которое принесет несколько сотен тысяч долларов убытков, вряд ли захочет хоть один из промоутеров. Пойдет ли на компромисс артист и согласится ли понизить свой гонорар, официально пока не известно. Если нет, с большой долей вероятности в 2020 году минский концерт все-таки не состоится.

Куда делись деньги за отмененный концерт?

Директор компании Kvitki.by Александр Касинский поделился с AFISHA.TUT.BY, что в конце октября их компания перевела болгарскому организатору ArtBG 100 тысяч долларов, которые по контракту должны были быть перечислены артисту. Всего белорусы передали болгарам порядка 180 тысяч долларов. Пока что представители Иглесиаса не ответили, получал ли певец этот аванс, но в случае чего эти средства могли бы стать предоплатой за будущий концерт в Минске, чтобы хоть как-то уменьшить затратную часть.

Те 114 тысяч рублей с продажи билетов, которые оператор Kvitki.by не успел перевести старому организатору, юридически все еще принадлежат ArtBG, так что они не могут быть переданы новому промоутеру. Минчане смогут вернуть их только через суд, ждем подробностей.

Представители Kvitki.by высказались, что в случае проведения концерта в Минске они готовы не брать с покупателей комиссию и работать бесплатно. Напомним, что билетный оператор в этой ситуации — лишь посредник, сервис, позволяющий покупателю перевести деньги продавцу, он не имеет отношения к организации концерта.

А что с компанией, которая сбежала с деньгами?

Болгарская компания ArtBG, которая занималась туром Иглесиаса и в том числе организацией минского выступления 3 декабря, в письме белорусским партнерам объявила себя банкротом. Из-за банкротства организатора концерт в столице и отменился . По сообщению источников TUT.BY, до этого Иглесиас и ArtBG уже несколько лет работали вместе, у директора компании и артиста были близкие отношения.

В ГУВД нам сообщили, что по данному делу все еще проводится проверка.

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