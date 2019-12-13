Источник материала: Новости Волковыска

13 декабря 2019 года Президент Александр Лукашенко встретился со студентами медицинских вузов. Разговор зашел про «президентскую» больницу в Минске, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства опроверг закрытость так называемой «президентской» больницы и заявил, что ни разу не был в этом медучреждении. Речь идет о Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента в Ждановичах.

“Пишут – «президентская» больница… Я в этой больнице ни разу не был! Поезжайте, посмотрите – обычная больница. Вы посмотрите, какое оборудование сегодня установлено в Боровлянах – президентская больница и рядом не стояла!”, – отреагировал глава государства на заявление об «элитности» данного медицинского учреждения.

По словам Лукашенко, из правительства в центре лечатся порядка 20-ти человек, еще там проходят лечение несколько тысяч закрепленных.

Президент утверждает, что любой желающий может получить помощь в этом медицинском центре, но – на платной основе.