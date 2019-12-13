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СКА перед матчем с БГК имени Мешкова: уверены в том, что это будет бой, это не просто игра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 декабря СКА готовится принимать гостей из Бреста: БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках нынешнего чемпионата Беларуси команды встречались уже два раза и обменялись победами. Встреча не только определит лидера в этом противостоянии, но и внесет изменения в верхушку турнирной таблицы чемпионата, ведь пока обе команды имеют по 24 очка в активе.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Дмитрий Никуленков, разыгрывающий ГК «СКА-Минск»:
Встреча СКА и БГК состоится 14 декабря. Матч примет спортивный комплекс «Уручье», начало – в 15:00.
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Новости Беларуси. 14 декабря СКА готовится принимать гостей из Бреста: БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках нынешнего чемпионата Беларуси...
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