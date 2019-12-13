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Алексей Протас: играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит

14.12.2019 01:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 декабря прошли матчи четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас: играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит

Андрей Павленко, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Хороший был матч, довольно быстрый. Мы имели очень много моментов в атаке. Поначалу, пол игры, конечно, было в плане реализации не очень хорошо – моменты были, а мы их не забивали. Но, слава богу, в третьем периоде собрались и начали давить, давить. В итоге это обернулось хорошими голами.

Алексей Протас: играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит

Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Все ребята все понимали, что мы не показываем наш лучший хоккей. И последние две игры уже мы стараемся надеяться только на лучшее. Стараемся верить до конца, что еще есть шансы. Поэтому играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит. Спасибо им большое. Люди приходят, приятно, поэтому стараемся побеждать.

Люди в материале: Андрей Павленко, Алексей Протас
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря прошли матчи четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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