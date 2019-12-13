|
Алексей Протас: играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 декабря прошли матчи четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Андрей Павленко, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 декабря прошли матчи четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)