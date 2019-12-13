«Это был разговор с юмором». Впечатления студентов БГМУ от общения с Александром Лукашенко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После завершения разговора участники встречи с Президентом Беларуси не спешили расходиться. Обсуждали услышанное, делились впечатлениями и мнениями и мнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Был живой разговор, что не может не радовать. Были даны ответы на актуальные вопросы. Те ответы, которые были даны, и те решения, которые принял Президент на сегодняшней встрече, безусловно, не могут нас не радовать.

Кроме того, безумно понравилось то, что это был живой разговор, это был разговор с юмором. Эти были и шутки, и забавные комментарии.





Обстановка была очень доброжелательная. Очень здорово, что у нас проводятся такие мероприятия. Было большой честью принимать главу государства у себя.