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«Это был разговор с юмором». Впечатления студентов БГМУ от общения с Александром Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После завершения разговора участники встречи с Президентом Беларуси не спешили расходиться. Обсуждали услышанное, делились впечатлениями и мнениями и мнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Был живой разговор, что не может не радовать. Были даны ответы на актуальные вопросы. Те ответы, которые были даны, и те решения, которые принял Президент на сегодняшней встрече, безусловно, не могут нас не радовать.
Кроме того, безумно понравилось то, что это был живой разговор, это был разговор с юмором. Эти были и шутки, и забавные комментарии.
Обстановка была очень доброжелательная. Очень здорово, что у нас проводятся такие мероприятия. Было большой честью принимать главу государства у себя.
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Новости Беларуси. После завершения разговора участники встречи с Президентом Беларуси не спешили расходиться. Обсуждали услышанное, делились впечатлениями и...
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