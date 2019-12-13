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В регионах поднимают цены на проезд в городском и пригородном транспорте

14.12.2019 00:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В регионах продолжают поднимать цены на проезд в городском и пригородном транспорте. С 15 декабря стоимость талончиков повысят в Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Соответствующие решения облисполкомов опубликованы на национальном правовом интернет-портале. Напомним, с 11 декабря стоимость проезда в городском и пригородном транспорте повысили в Брестской области. На очереди — Могилевская область и Минск.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах с 15 декабря вырастет до 60 копеек (сейчас — 55 копеек), а на экспрессных — до 70 копеек (сейчас — 65 копеек) в трех областях — Гомельской, Гродненской и Минской. Решение по подорожанию проезда в городском транспорте п о Витебской области , как по Могилевской и Минску, пока не обнародовано.

С 15 декабря также изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки — в Гомельской, Гродненской, Минской и Витебской областях.

При этом предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда также вырастут и составят:

  • на обычных маршрутах — 0,08 рубля (сейчас — 0,07 рубля);
  • на скоростных маршрутах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля);
  • на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (сейчас — 0,10 рубля);
  • на дополнительных рейсах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).

Напомним, в сентябре транспортники направили в МАРТ свои предложения по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте и обоснование роста цен. В некоторых регионах предлагали поднять стоимость талончиков сразу на 10 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась. В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.

 
Теги: Минск
 
 
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В регионах продолжают поднимать цены на проезд в городском и пригородном транспорте. С 15 декабря стоимость талончиков повысят в Витебской, Гродненской, Гомельской...
 
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