ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

14.12.2019 00:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время общения с Александром Лукашенко студенты задавали и много личных вопросов: чему бы Президент хотел бы научиться, какие виды спорта предложил бы сделать олимпийскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

Заговорили перед Новым годом и о подарках. Без подарка главу государства студенты отпустить не могли. Картина, написанная Юлией Голубчик, переносит в окрестности агрогородка Александрия, на берег Днепра.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

Александр Лукашенко в свою очередь пригласил студентов на экскурсию во Дворец Независимости.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во время общения с Александром Лукашенко студенты задавали и много личных вопросов: чему бы Президент хотел бы научиться, какие виды спорта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика