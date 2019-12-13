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Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В обществе активно обсуждают эффективные способы борьбы с наркотиками. Для медиков тема болезненная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент признал: да, хлынувшую к нам в 2014-м волну опасных средств сбили. Спасли многих. Да, порой жестко, но другого выхода не было.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но, с другой стороны, посмотрев на действие наших законов сейчас, на их жесткость, мы все-таки видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления этих наркотиков. Поэтому я поручил, чтобы внесли мне предложение о помиловании таких людей. Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно, на поруки, как у нас говорят, родителям – приди, распишись, возьми. На особый контроль: не дай бог опять попадут, то вместе с родителями пойдут в эту колонию.
Такое жесткое поручение, и в ближайшее время, я так понимаю, оно будет внесено мне, и я пойду на помилование этих людей.
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Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь
Новости Беларуси. В обществе активно обсуждают эффективные способы борьбы с наркотиками. Для медиков тема болезненная, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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