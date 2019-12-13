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Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь

14.12.2019 00:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В обществе активно обсуждают эффективные способы борьбы с наркотиками. Для медиков тема болезненная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент признал: да, хлынувшую к нам в 2014-м волну опасных средств сбили. Спасли многих. Да, порой жестко, но другого выхода не было.

Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приняли очень жесткие меры в борьбе с наркотиками. Не без недостатков. Вы знаете, аж движение какое-то появилось: «Матери 328». Я понимаю беспокойство матерей, дети которых оказались за решеткой. Я понимаю, что одно дело – производить наркотики, другое дело – распространять их, а третье – употреблять. Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это все-таки болезнь. Это во многом болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить и так далее. И с этим страшным злом надо бороться. И мы боремся. Приняли жестокие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей.

Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь

Но, с другой стороны, посмотрев на действие наших законов сейчас, на их жесткость, мы все-таки видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления этих наркотиков. Поэтому я поручил, чтобы внесли мне предложение о помиловании таких людей. Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно, на поруки, как у нас говорят, родителям – приди, распишись, возьми. На особый контроль: не дай бог опять попадут, то вместе с родителями пойдут в эту колонию.

Такое жесткое поручение, и в ближайшее время, я так понимаю, оно будет внесено мне, и я пойду на помилование этих людей.

Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В обществе активно обсуждают эффективные способы борьбы с наркотиками. Для медиков тема болезненная, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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