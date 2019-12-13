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«Обязательно приеду». Студентка из Гомеля пригласила Александра Лукашенко на открытие мемориального комплекса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К разговору с Александром Лукашенко подключились и витебские, и гомельские студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомельчанка Татьяна Романюк пригласила Президента посетить особенное для ее родных мест событие. На месте сожженной деревни будет установлен мемориальный комплекс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Обязательно приеду». Студентка из Гомеля пригласила Александра Лукашенко на открытие мемориального комплекса
Новости Беларуси. К разговору с Александром Лукашенко подключились и витебские, и гомельские студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельчанка...
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