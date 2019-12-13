Корреспонденты «Дняпроўкі» встретились с подписчиками

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Очередной День подписчика, который провела редакция районной газеты «Дняпроўская праўда» в городском отделении почтовой связи, подтвердил, что у нас — самые верные друзья. Наши подписчики выписывают и читают «Дняпроўку» всей семьей, а дружба многих дубровенцев с газетой длится не одно десятилетие. Кто-то знакомится с номером с первой до последней страницы, другие ждут конкретную тему, рубрику, автора.







У «Дняпроўскай праўды» более двух тысяч адресов. И еще больше тех, кто просматривает нас в социальных сетях. Ради вас, наши дорогие читатели, корреспонденты готовы искать актуальные темы и новых героев, вдохновлять и всегда быть рядом, где бы вы ни находились — на жатвенном поле, за станком, на сцене, в школьных кабинетах…







Одной из первых на день подписчика пришла дубровенка Валентина Гудыно со своим супругом. Она много лет выписывает районку, читает каждый номер от первой до последней страницы и отмечает, что районная газета — ее любимая: «Пока газету не дочитаю, уснуть не смогу!» Особенные для нее страницы — о сельском хозяйстве. В этой сфере Валентина Алексеевна отработала больше двадцати лет.

Неравнодушна к газете и Лидия Ивановна Фомкина. Она говорит, что «Дняпроўка» не только источник местной информации, но и знакомит читателя с областными и республикан­скими новостями. А еще на страницах газеты можно найти как полезные советы, так и нужные консультации.







Не передать, что чувствует журналист, когда звучат слова: «Подписаться на районку — дело первой важности», «Читаем и выписываем». Понимаешь, ради кого и чего ежедневно — на страже самых интересных новостей.

Все, кто в этот день оформил подписку, получили от редакции фирменные блокноты. Очередная подписная кампания завершится в последних числах декаб­ря. Мы счастливы, что друзей и поклонников «Дняпроўкі» становится больше. Вы — самые надежные, те, кто каждую среду и субботу с нетерпением ждет порцию интересных новостей, фотохронику жизни города и района, мнения и размышления земляков.







Напомним, что для всех подписчиков на «Дняпроўскую праўду» действует скидка на по­здравления в газете. А у тех, кто подписался на первый квартал или полугодие есть возможность стать участниками розыгрыша призов. Для этого необходимо до 20 декабря предоставить в редакцию ксерокопию квитанции с номером телефона.

…Ваша «Дняпроўская праўда»