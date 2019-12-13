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Вести Вороновщины

14.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Каритас» — детям

Белорусское католическое общество «Каритас» Гродненской епархии включилось в акцию «Наши дети». С благородной миссией его представители и клерики из Гродненской духовной семинарии посетили Радунский социально-педагогический центр. Дети стали участниками рождественской программы, получили подарки из рук святого Николая. Для воспитанников Центра гости стали сказочными вестниками приближающихся праздников. 

Адресом благотворительного тура «Каритаса» и духовников стал и Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Вести Вороновщины

Готовят будущих солдат

11 декабря Вороновский райвоенкомат стал площадкой проведения заседания методического объединения учителей по допризывной подготовке школ района. Военный комиссар района Александр Гайжевский проинформировал педагогов о новых требованиях по приписке юношей к призывным участкам и призыву в ряды Вооруженных Сил, а также ориентировал их на проведение профориентации  школьников на военные специальности. Особый акцент был сделан на необходимость психологической подготовки ребят к службе в армии. В свою очередь  руководитель методического объединения Анатолий Бондарев предложил общими усилиями организовать и провести совместные полевые сборы для учащихся десятых классов.

Будьте здоровы!

В Вороновском районе запускают проект «Бенякони — наш здоровый агрогородок» в рамках Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Он направлен на сохранение и укрепление здоровья жителей населенного пункта и будет реализовываться по нескольким направлениям. Решением Вороновского райисполкома утвержден Комплексный план основных мероприятий, создан инициативный комитет во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем и главным санитарным врачом района Вероникой Ёдчик. Участники проекта нацелены на серьезную профилактическую работу, обучение жителей агрогородка использованию всех ресурсов для здоровьесбережения.

С польским акцентом

7 декабря Гродно принимал областной конкурс чтецов польской поэзии 2019 года. В нем поучаствовали 37 школьников II–XI классов из 12 районов области. За успешное выступление дипломами главного управления образования Гродненского облисполкома награждены победители в каждой возрастной категории. Диплом ІІІ степени — у одиннадцатиклассницы Заболотского УПК Александры Пышинской,  ІІ степени — у четвероклассницы Дотишской СШ Камиллы Тиханович.

За знание произведений, интерпретацию авторского переживания и позиции, артистизм декламаторы конкурса награждены также дипломами общественного объединения «Союз поляков в Беларуси».

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Каритас» — детям Белорусское католическое общество «Каритас» Гродненской епархии включилось в акцию «Наши дети». С благородной миссией его представители и...
 
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