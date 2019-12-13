Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

«Каритас» — детям

Белорусское католическое общество «Каритас» Гродненской епархии включилось в акцию «Наши дети». С благородной миссией его представители и клерики из Гродненской духовной семинарии посетили Радунский социально-педагогический центр. Дети стали участниками рождественской программы, получили подарки из рук святого Николая. Для воспитанников Центра гости стали сказочными вестниками приближающихся праздников.

Адресом благотворительного тура «Каритаса» и духовников стал и Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.





Готовят будущих солдат

11 декабря Вороновский райвоенкомат стал площадкой проведения заседания методического объединения учителей по допризывной подготовке школ района. Военный комиссар района Александр Гайжевский проинформировал педагогов о новых требованиях по приписке юношей к призывным участкам и призыву в ряды Вооруженных Сил, а также ориентировал их на проведение профориентации школьников на военные специальности. Особый акцент был сделан на необходимость психологической подготовки ребят к службе в армии. В свою очередь руководитель методического объединения Анатолий Бондарев предложил общими усилиями организовать и провести совместные полевые сборы для учащихся десятых классов.

Будьте здоровы!

В Вороновском районе запускают проект «Бенякони — наш здоровый агрогородок» в рамках Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Он направлен на сохранение и укрепление здоровья жителей населенного пункта и будет реализовываться по нескольким направлениям. Решением Вороновского райисполкома утвержден Комплексный план основных мероприятий, создан инициативный комитет во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем и главным санитарным врачом района Вероникой Ёдчик. Участники проекта нацелены на серьезную профилактическую работу, обучение жителей агрогородка использованию всех ресурсов для здоровьесбережения.

С польским акцентом

7 декабря Гродно принимал областной конкурс чтецов польской поэзии 2019 года. В нем поучаствовали 37 школьников II–XI классов из 12 районов области. За успешное выступление дипломами главного управления образования Гродненского облисполкома награждены победители в каждой возрастной категории. Диплом ІІІ степени — у одиннадцатиклассницы Заболотского УПК Александры Пышинской, ІІ степени — у четвероклассницы Дотишской СШ Камиллы Тиханович.

За знание произведений, интерпретацию авторского переживания и позиции, артистизм декламаторы конкурса награждены также дипломами общественного объединения «Союз поляков в Беларуси».

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.