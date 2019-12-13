В Дубровенском райисполкоме состоялось совещание по вопросам укрепления общественной безопасности и дисциплины

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В среду состоялось совещание с руководителями организаций и предприятий района по вопросам укрепления общественной безопасности и дисциплины. Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов напомнил, что основным нормативным документом в данном направлении является Директива №1 Президента Республики Беларусь. А соблюдение ее норм и требований — залог безопасной жизнедеятельности успешной работы каждого трудового коллектива.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома Олеся Зверькова рассказала о системе работы по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Однако отметила, что проводимая в организациях работа является недостаточной. Так, в текущем году зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве. Они произошли в ОАО «Боброво-Агро», «Восток-Чирино», «Команина», СХФ им.Ю.Смирнова, производственном участке по подготовке торфа «Осинторф», КУСХП им.Черняховского. За аналогичный период 2018 года произошло 5 несчастных случаев производственного травматизма.

В целях обеспечения безопасных и здоровых условий труда, оказания методической помощи нанимателям по вопросам охраны труда в районе организована работа мобильной группы. Ею было проведено порядка 60 рейдов, выявлено множество нарушений, большинство из которых — в организациях агропромышленного комплекса.

Следует отметить, что большая часть нарушений была оперативно устранена. Из-за угрозы безопасности жизни и здоровья работников была приостановлена работа 71 единицы техники. При обследовании дополнительно проведено 475 инструктажей по охране труда и технике безопасности. За январь-октябрь 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечен 291 работник, из них 223 — за прогулы и нарушения трудовой дисциплины, с 37 работниками были расторгнуты трудовые договоры.

О проводимой в районе работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассказал заместитель начальника Дубровенского РОЧС Максим Кулешов. Он констатировал, что в последние пять лет на Дубровенщине отмечается снижение количества пожаров. Однако в этом году в районе уже произошло 19 пожаров, что на два больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. На пожарах погиб один человек. Среди основных причин пожаров М.Кулешов назвал неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. Выявлены в текущем году и случаи поджога. Наибольшее количество пожаров отмечается на территории Осинторфского сельсовета. Председателям сельисполкомов и руководителям было рекомендовано продолжить профилактическую работу с населением, а также работу по наведению порядка на приусадебных участках и пустующих бесхозных территориях.

О работе по охране правопорядка и соблюдению общественной безопасности доложил начальник Дубровенского РОВД Андрей Синюкович. В районе отмечается снижение преступности, увеличивается процент раскрываемости преступлений. Однако в текущем году увеличилось количество краж в государственном секторе. С целью их предотвращения сотрудники РОВД провели более 80 рейдов, из них 43 в ночное время, выявили 67 работников, которые находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Андрей Синюкович обратил внимание руководителей организаций и предприятий на необходимость проведения серьезной профилактической работы по борьбе с пьянством и алкоголизмом как в трудовых коллективах, так и по месту жительства. Он привел статистику по количеству задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения, по изъятию спиртосодержащих жидкостей, количеству семейных дебоширов, числу лиц, направленных на лечение в ЛТП. Серьезное внимание начальник РОВД обратил на вопросы соблюдения правил дорожного движения как водителей, так и пешеходов, недопустимость выпуска на линию транспортных средств без прохождения техосмотра.

Тему сохранения жизни и здоровья человека продолжила в своем выступлении заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Она констатировала, что в районе отмечается рост гибели людей от внешних причин. Так, за 11 месяцев погибло 29 человек, из них 21 в трудоспособном возрасте, 8 человек отравились алкоголем. Тревожит количество суицидов, их в текущем году совершено 11, из них 4 в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Рыжанская обратила внимание руководителей организаций всех форм собственности на необходимость чуткого и внимательного отношения к членам трудовых коллективов, более активного вовлечения их в спортивную и общественную деятельность.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Инесса Трутко рассказала о проводимой в районе работе по защите прав несовершеннолетних, работе с различными категориями семей, с обязанными лицами. Она подчеркнула, что данная работа является ежедневной и кропотливой, а самое главное должна проводиться совместно со всеми службами района.

Практические советы по укреплению общественной безопасности и дисциплины, четкой организации работы в данном направлении прозвучали от прокурора района Михаила Патеева и председателя суда Дубровенского района Марии Циклинской.

Главврач Дубровенской ЦРБ Анжелика Миренкова акцентировала внимание руководителей на необходимости четкой и своевременной организации прохождения медосмотров, а также создания соответствующего микроклимата в трудовых коллективах.

Подводя итоги совещания, Анатолий Лукашов поставил задачу — обеспечить здоровые и безопасные условия труда в каждом трудовом коллективе. А сохранение жизни и здоровья человека считать основным направлением деятельности и критерием оценки работы руководителей.

Светлана ШУРПАКОВА.