На территории Будакошелевщины проводится районный смотр-конкурс

Источник материала: Газета Авангард

Праздник на пороге и уже стучится в наши двери. Продемонстрировать свои способности в подготовке к грядущим праздникам можно посредством участия в районном смотре-конкурсе.





Принять участие в нем могут предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Будакошелевщины, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города и района.

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

■ Лучшее новогоднее оформление административных зданий организаций, учреждений, предприятий;

■ Лучшее оформление частного домовладения;

■ Лучшее оформление новогодней елки;

■ Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов;

■ Лучшее новогоднее оформление учреждения образования;

■ Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли;

■ Лучшая новогодняя сказка;

■ Лучшее «Новогоднее настроение.

Заявки на участие принимаются до 25 декабря по телефону/факсу 7-05-52 или на адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by и оформляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества участника либо названия организации, предприятия, учреждения, адреса и контактного телефона участника, вида номинации и фотографий различных ракурсов представляемого на конкурс праздничного оформления объекта.

Критериями оценки станут оформление фасада здания и входной группы, прилегающей территории, витражей и витрин; единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения. Кроме того, приветствуются использование новых дизайнерских решений, художественная и эстетическая зрелищность, техника и качество исполнения, уникальность, оригинальность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления. Пожарная безопасность и санитарное состояние также будут учитываться при подведении итогов.

По результатам осмотра комиссия определит победителей первой, второй и третьей степеней в каждой из номинаций. Призеры будут награждены дипломами и благодарственными письмами районного исполнительного комитета, а об итогах сообщит «Авангард». Комиссия имеет право не рассматривать определение победителей по каждой или отдельным номинациям в случае невыполнения заявленными участниками условий Положения о конкурсе, а также вправе перераспределять количество победителей.

Галина ГОРБАЧ

Фото Ирины Шутовой