ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Будакошелевщины проводится районный смотр-конкурс

14.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Праздник на пороге и уже стучится в наши двери. Продемонстрировать свои способности в подготовке к грядущим праздникам можно посредством участия в районном смотре-конкурсе.

На территории Будакошелевщины проводится районный смотр-конкурс
Нарядное окошко

Принять участие в нем могут предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Будакошелевщины, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города и района.

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
■ Лучшее новогоднее оформление административных зданий организаций, учреждений, предприятий;
■ Лучшее оформление частного домовладения;
■ Лучшее оформление новогодней елки;
■ Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов;
■ Лучшее новогоднее оформление учреждения образования;
■ Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли;
■ Лучшая новогодняя сказка;
■ Лучшее «Новогоднее настроение.

Заявки на участие принимаются до 25 декабря по телефону/факсу 7-05-52 или на адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by и оформляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества участника либо названия организации, предприятия, учреждения, адреса и контактного телефона участника, вида номинации и фотографий различных ракурсов представляемого на конкурс праздничного оформления объекта.

Критериями оценки станут оформление фасада здания и входной группы, прилегающей территории, витражей и витрин; единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения. Кроме того, приветствуются использование новых дизайнерских решений, художественная и эстетическая зрелищность, техника и качество исполнения, уникальность, оригинальность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления. Пожарная безопасность и санитарное состояние также будут учитываться при подведении итогов.

По результатам осмотра комиссия определит победителей первой, второй и третьей степеней в каждой из номинаций. Призеры будут награждены дипломами и благодарственными письмами районного исполнительного комитета, а об итогах сообщит «Авангард». Комиссия имеет право не рассматривать определение победителей по каждой или отдельным номинациям в случае невыполнения заявленными участниками условий Положения о конкурсе, а также вправе перераспределять количество победителей.

Галина ГОРБАЧ
Фото Ирины Шутовой

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник на пороге и уже стучится в наши двери. Продемонстрировать свои способности в подготовке к грядущим праздникам можно посредством участия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На рождественское шоу Жулина и Ягудина можно попасть совсем бесплатно. Рассказываем как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа женских брендовых сумок в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика