УСТОЙЧИВОСТЬ: управленческая, производственная, финансовая

Источник материала: Вороновская газета





Раскрыть потенциал и добиться стабильности стремится коллектив Вороновского ПМС. 2019 год предприятие завершает с хорошими результатами. По объемам выполненных работ сегодня они на позиции лидеров среди предприятий ОУП «Гродномелиоводхоз». Свыше 850 га земель введено в севооборот вороновскими мелиораторами.

— Культуртехнические мероприятия мы завершаем обычно в конце осени. Но погодные условия в нынешнем году позволили продолжить их и в декабре. И нас это радует — есть возможность сделать наработки на перспективу, — рассказывает директор предприятия Станислав Люциянович Бурч. — На сегодняшний день выделенные областным и республиканским бюджетами средства освоены в полном объеме. С облегчением могу сказать, что заданный на старте ритм приносит свои плоды. За 11 месяцев текущего года объем выполненных работ составляет 3 650 тыс. рублей, или 156% к уровню 2018 года. Выполнение бизнес-плана — 112,5%.

Несмотря на отягощение после присоединения лидского предприятия, Вороновское ПМС за достаточно короткий срок поднялось на первое место в рейтинговой таблице ОУП «Гродномелиоводхоз». Среди основных показателей работы — и уровень среднемесячной зарплаты. Темп его роста, к сожалению, значительно тормозит задолженность, принятая год назад. Но уже сейчас уровень зарплаты увеличился на 118% по сравнению с минувшим годом, при доведенном показателе 656 рублей она составляет свыше 680 рублей.







— Много сил затрачено на сплочение нового коллектива и повышения производительности труда. Дисциплина — первое, на что был сделан упор в этом году, — отмечает главный бухгалтер Кристина Валюкевич. — В «воспитательных» целях ввели в практику взаимообмен бригадами: работники бывшего лидского предприятия трудились на землях Вороновщины, наши ехали на Лидчину. Добросовестность и ответственность всегда ставились в пример. Вот так постепенно мы становимся командой.

В общем объеме работ Вороновского ПМС основной вид деятельности — мелиорация — составляет 66%. Выполнение плана идет опережающе: реконструкция мелиоративных систем «Радунька» КСУП «Дотишки» и «Козечно-Поросли» СПК «Едковский» (Лидский район), ремонт мелиоративных систем «Пелеса» КСУП «Гирки» и «Смолочь» КСУП «Песковцы» (Лидский район) завершены. Благодаря погодным условиям раньше установленных сроков окончены культуртехнические работы на 320 гектарах по реконструкции мелиоративных систем «Пелеса» в КСУП «Мисевичи» (2-я очередь). Ввод был запланирован на будущую весну, но уже на днях люди и техника отправятся на следующий объект.

Усилия каждого работника вороновского предприятия, всевозможная поддержка руководства Вороновского района дают надежду мелиораторам закрепиться на лидирующих позициях и упрочить финансовое положение организации в будущем.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.