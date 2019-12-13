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До 30-ти базовых. Как в Бресте борются с шумными соседями
14.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратура проводит проверку работы ЖЭСов и ЖСПК по соблюдению законодательства об административных правонарушениях.
Шум, смех, топот и громкая музыка — нередко мы сталкиваемся с таким поведением соседей, которые в упор не хотят замечать, что за окном уже давно ночь и не время праздновать или выяснять отношения. Такое асоциальное поведение иногда не просто мешает отдыхать окружающим, но и становится предвестником настоящих преступлений.
Как рассказал помощник прокурора Бреста Михаил Ющук, в этом году зафиксировано 714 обращений по шумам.
Не просто битая посуда
Иногда битье посуды оборачивалось серьезными бытовыми преступлениями. Так, в июне неприятностями закончилась ссора супругов, проживающих в одной из квартир дома на улице Карла Маркса. В той семье ссоры давно уже стали обычным делом. К тому же происходили они, как правило, на фоне злоупотребления спиртным. Безобидное застолье переросло в перепалку. Раздосадованный супруг усадил жену на диван и поспешил выйти из квартиры, видимо, чтобы снизить накал конфликта. Но уже на самом пороге жена всадила мужчине в спину кухонный нож. В итоге его госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.
За нарушение Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за шум с 23.00 до 7.00, грозит штраф до тридцати базовых величин, или 765 рублей. Возможно, такая сумма заставит задуматься и в будущем предотвратить более серьезное нарушение.
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Прокуратура проводит проверку работы ЖЭСов и ЖСПК по соблюдению законодательства об административных правонарушениях. Шум, смех, топот и громкая музыка —...
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