До 30-ти базовых. Как в Бресте борются с шумными соседями

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура проводит проверку работы ЖЭСов и ЖСПК по соблюдению законодательства об административных правонарушениях.





Шум, смех, топот и громкая музыка — нередко мы сталкиваемся с таким поведением соседей, которые в упор не хотят замечать, что за окном уже давно ночь и не время праздновать или выяснять отношения. Такое асоциальное поведение иногда не просто мешает отдыхать окружающим, но и становится предвестником настоящих преступлений.

Как рассказал помощник прокурора Бреста Михаил Ющук, в этом году зафиксировано 714 обращений по шумам. Прокуратура города контролирует исполнение ответственными лицами законодательства об административных правонарушениях. В ходе проверок прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе ЖРЭУ Бреста и ЖСПК, которые повлекли затягивание административных процессов и избежание многими нарушителями ответственности.



По результатам проверок виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними проводят учебные семинары.

Не просто битая посуда

Иногда битье посуды оборачивалось серьезными бытовыми преступлениями. Так, в июне неприятностями закончилась ссора супругов, проживающих в одной из квартир дома на улице Карла Маркса. В той семье ссоры давно уже стали обычным делом. К тому же происходили они, как правило, на фоне злоупотребления спиртным. Безобидное застолье переросло в перепалку. Раздосадованный супруг усадил жену на диван и поспешил выйти из квартиры, видимо, чтобы снизить накал конфликта. Но уже на самом пороге жена всадила мужчине в спину кухонный нож. В итоге его госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.



Часто такие преступления не рождаются на пустом месте. Им предшествуют жалобы соседей на шум и ругань из квартиры, визиты участковых инспекторов и сотрудников ЖЭСов. В профилактическую работу можем включиться и мы с вами. Привлечь нарушителей общественного спокойствия к административной ответственности можно, обратившись к инженеру соответствующего ЖЭСа или в ЖСПК.

За нарушение Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за шум с 23.00 до 7.00, грозит штраф до тридцати базовых величин, или 765 рублей. Возможно, такая сумма заставит задуматься и в будущем предотвратить более серьезное нарушение.