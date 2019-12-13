11 проектов от Брестчины прошли в финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Виртуальный Брест

Областной этап республиканского молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси» прошел сегодня в городском центре культуры. Организаторами мероприятия выступили областной комитет БРСМ и Главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома. Каждый проект, а всего их 28, был представлен в свободной форме.





Конкурс, по задумке организаторов, направлен на мотивацию и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства. Он аккумулирует лучшие инновационные идеи в различных сферах социального и экономического развития страны, востребованные для практической реализации, и, конечно же, способствует их продвижению. Областной этап традиционно включает презентацию наиболее перспективных разработок.

– Была проделана огромная работа, прошли зональные этапы по всем регионам области, с каждым проектом эксперты познакомились лично и досконально, - рассказал Zarya.by первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк. – Главная цель конкурса состоит в том, чтобы лучшие проекты были реализованы в различных сферах, чтобы улучшить жизнь, ее социальный уровень, внедрить новые технологии.

Особенностью этого года является большое количество проектов, направленных на популяризацию белорусского языка, развитие информационных технологий, а также посвященных вопросам экологии.

Экспертный совет определил 11 лучших работ, которые представят наш регион в республиканском финале, который состоится весной 2020 года.







