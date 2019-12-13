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Лукашенко о праздновании Нового года: рядом адъютант с телефоном – вдруг что случилось

14.12.2019 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Новый год для него давно уже не праздник, потому что "голову должно держать на плечах".

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече  в пятницу со студентами и преподавателями медицинских университетов, Лукашенко отметил, что для него  Новый год уже давно не праздник. "Несмотря на то, что вся страна отмечает эту дату, ее руководство голову должно держать на плечах", - заметил он.

"Для меня это не большая нагрузка, что я не могу собраться за круглым столом и выпить. Ты можешь сидеть за столом, но рядом стоит адъютант с телефоном: не дай бог, что случилось - доклад, и ты должен реагировать", - подчеркнул президент.


Отвечая на вопросы студентов, Лукашенко также рассказал, что ему дарят тысячи подарков - и политики, и бизнесмены, и художники, и даже девушки из службы протокола. Самыми ценными подарками он назвал те, что сделаны своими руками.

"Все подарки во Дворце независимости или в загородной резиденции, или же в городской. Даже создали музей подарков. И все для меня это ценно", - подчеркнул глава государства. Вместе с тем,  самый памятный новогодний подарок президент назвать затруднился.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Новый год для него давно уже не праздник, потому что "голову должно держать на плечах".
 
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