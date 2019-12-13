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В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа

14.12.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 14 декабря около пяти утра на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус, в котором ехали фанаты белорусского певца Макса Коржа. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Свердловской области, транспортное средство съехало с трассы на 242 км и перевернулось. Семь человек были доставлены в больницу. Медработники осматривают пациентов, выясняют, требуется ли кому-либо госпитализация. 

Всего в автобусе ехали 53 пассажира, которые возвращалась с концерта Коржа, проходившего в Перми. В какой-то момент водитель задремал, в результате чего ТС выехало на встречную полосу, затем съехало с трассы и легло на бок. Автобус протащило примерно на 20 метров, но он успел прекратить движение до столкновения с деревьями. 

Водитель не пострадал. Стаж вождения 32-летнего жителя Артемовского района Свердловской области составляет девять лет. В настоящее время мужчину опрашивают сотрудники МВД. 

Отмечается, что к месту аварии направлена усиленная СОГ. Пассажиров перевернувшегося транспортного средства пересаживают на попутные рейсовые автобусы. 

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Новости России. 14 декабря около пяти утра на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус, в котором ехали фанаты белорусского певца Макса Коржа.  Как...
 
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