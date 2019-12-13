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В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа
Источник материала: СТВ
Новости России. 14 декабря около пяти утра на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус, в котором ехали фанаты белорусского певца Макса Коржа.
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Всего в автобусе ехали 53 пассажира, которые возвращалась с концерта Коржа, проходившего в Перми. В какой-то момент водитель задремал, в результате чего ТС выехало на встречную полосу, затем съехало с трассы и легло на бок. Автобус протащило примерно на 20 метров, но он успел прекратить движение до столкновения с деревьями.
Водитель не пострадал. Стаж вождения 32-летнего жителя Артемовского района Свердловской области составляет девять лет. В настоящее время мужчину опрашивают сотрудники МВД.
Отмечается, что к месту аварии направлена усиленная СОГ. Пассажиров перевернувшегося транспортного средства пересаживают на попутные рейсовые автобусы.
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Новости России. 14 декабря около пяти утра на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус, в котором ехали фанаты белорусского певца Макса Коржа. Как...
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