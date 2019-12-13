Судить будут водителя, посмертно и очень долго. В Украине разбираются с делом об аварии маршрутки, в которой погибли шестеро гомельчан

"Сильные новости" . Судить его будут посмертно и, вероятно, очень долго, пишут





Напомним, трагедия случилась ранним утром 20 июля 2018 года на 290 км автодороги Киев-Одесса (Кривоозерский район Николаевской области). Микроавтобус Volkswagen под управлением владельца гомельской фирмы-перевозчика ТЧУП «ОксАльЯнс» с 16 пассажирами (почти все — гомельчане) столкнулся со стоявшим на дороге тягачом International, буксировавшим полуприцеп-контейнеровоз. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте водитель и четверо пассажиров, а еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу, из них трое оказались в реанимации. Однако в материалах судебных решений по этому делу сообщается о шести погибших: водитель и пять пассажиров.





По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы. Долгое время следствие придерживалось версии, что виновником ДТП является 42-летний водитель фуры, принадлежавшей одесской компании «Авторух Сервис». Украинец несколько дней провел в ИВС, а потом его свобода была ограничена домашним арестом. Его подозревали в том, что он остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых Правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки.

По словам водителя тягача, ночью у него заглох двигатель, и он немедленно освободил крайнюю левую полосу и полностью остановился в крайней правой полосе. Он утверждал, что предпринял все меры безопасности: включил световую аварийную сигнализацию, выставил два дорожных знака, обозначающих аварийную остановку, один из которых был выставлен на расстоянии около 5-10 метров от задней части контейнеровоза, а второй знак был выставлен на расстоянии около 50 метров от задней части контейнеровоза. При этом второй знак был выставлен таким образом, чтобы он не перекрывал видимость первого. В таком состоянии тягач находился около трех часов, за это время мимо проехало много машин. А потом в контейнеровоз врезался Volkswagen. Столкновение произошло передней правой частью кузова микроавтобуса с задней левой частью контейнеровоза. Полиции украинский водитель пояснил, что Volkswagen не тормозил, а столкновение произошло под углом, то есть водитель микроавтобуса не пытался изменить траекторию движения. Мужчина предположил, что белорус мог задремать за рулем, при этом видимость в это время суток составляла не менее 400 метров. Что, к месту заметить, было подтверждено следственным экспериментом.









Примечательно, что на месте ДТП был обнаружен лишь один знак аварийной остановки. Украинец стоял на своем и позже за обочиной дороги был найден и второй знак. Генетическая экспертиза обнаружила на ней биоматериал украинца. В результате с него сняли все подозрения, а следствие пришло к выводу о виновности гомельчанина, который и сам погиб. По украинскому законодательству в таких ситуациях уголовные дела закрываются. «Кроме случаев, если производство необходимо для реабилитации умершего», — гласит УПК Украины. Такого рода ходатайства могут заявить родственники умершего фигуранта.

По сведениям «Сильных новостей», интересы погибшего водителя защищает украинский адвокат, которого, очевидно, нанял кто-то из близких. Для уточнения этих сведений наш корреспондент через соцсеть обратился к сестре гомельчанина, но она не ответила.

В конце ноября в Врадиевском районном суде по этому делу состоялось первое предварительное заседание, на котором должны были рассматриваться ходатайство адвоката украинского водителя о снятии ареста с тягача и ходатайство защитника о реабилитации умершего обвиняемого. Суд решил оставить грузовик под арестом, но передать его на хранение владельцу. Второе ходатайство не рассматривалось в виду отсутствия потерпевших, всего таковых в деле семеро. Также в суде выяснилось, что белорусская сторона не полностью выполнила поручение украинских коллег о вручении судебных документов и допросе потерпевших. Также им должны были вручить памятку об их правах и обязанностях. В отношении двоих потерпевших поручение не было выполнено.



