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Судить будут водителя, посмертно и очень долго. В Украине разбираются с делом об аварии маршрутки, в которой погибли шестеро гомельчан
Источник материала: Партизан
Судебное разбирательство уголовного дела о жутком ДТП летом 2018 года в Украине, в котором погибли и пострадали гомельчане, начнется в следующем году во Врадиевском районном суде Николаевской области. Виновником трагедии следствие назвало белорусского водителя.
Судить его будут посмертно и, вероятно, очень долго, пишут
Напомним, трагедия случилась ранним утром 20 июля 2018 года на 290 км автодороги Киев-Одесса (Кривоозерский район Николаевской области). Микроавтобус Volkswagen под управлением владельца гомельской фирмы-перевозчика ТЧУП «ОксАльЯнс» с 16 пассажирами (почти все — гомельчане) столкнулся со стоявшим на дороге тягачом International, буксировавшим полуприцеп-контейнеровоз. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте водитель и четверо пассажиров, а еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу, из них трое оказались в реанимации. Однако в материалах судебных решений по этому делу сообщается о шести погибших: водитель и пять пассажиров.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы. Долгое время следствие придерживалось версии, что виновником ДТП является 42-летний водитель фуры, принадлежавшей одесской компании «Авторух Сервис». Украинец несколько дней провел в ИВС, а потом его свобода была ограничена домашним арестом. Его подозревали в том, что он остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых Правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки.
По словам водителя тягача, ночью у него заглох двигатель, и он немедленно освободил крайнюю левую полосу и полностью остановился в крайней правой полосе. Он утверждал, что предпринял все меры безопасности: включил световую аварийную сигнализацию, выставил два дорожных знака, обозначающих аварийную остановку, один из которых был выставлен на расстоянии около 5-10 метров от задней части контейнеровоза, а второй знак был выставлен на расстоянии около 50 метров от задней части контейнеровоза. При этом второй знак был выставлен таким образом, чтобы он не перекрывал видимость первого. В таком состоянии тягач находился около трех часов, за это время мимо проехало много машин. А потом в контейнеровоз врезался Volkswagen. Столкновение произошло передней правой частью кузова микроавтобуса с задней левой частью контейнеровоза. Полиции украинский водитель пояснил, что Volkswagen не тормозил, а столкновение произошло под углом, то есть водитель микроавтобуса не пытался изменить траекторию движения. Мужчина предположил, что белорус мог задремать за рулем, при этом видимость в это время суток составляла не менее 400 метров. Что, к месту заметить, было подтверждено следственным экспериментом.
Примечательно, что на месте ДТП был обнаружен лишь один знак аварийной остановки. Украинец стоял на своем и позже за обочиной дороги был найден и второй знак. Генетическая экспертиза обнаружила на ней биоматериал украинца. В результате с него сняли все подозрения, а следствие пришло к выводу о виновности гомельчанина, который и сам погиб. По украинскому законодательству в таких ситуациях уголовные дела закрываются. «Кроме случаев, если производство необходимо для реабилитации умершего», — гласит УПК Украины. Такого рода ходатайства могут заявить родственники умершего фигуранта.
По сведениям «Сильных новостей», интересы погибшего водителя защищает украинский адвокат, которого, очевидно, нанял кто-то из близких. Для уточнения этих сведений наш корреспондент через соцсеть обратился к сестре гомельчанина, но она не ответила.
В конце ноября в Врадиевском районном суде по этому делу состоялось первое предварительное заседание, на котором должны были рассматриваться ходатайство адвоката украинского водителя о снятии ареста с тягача и ходатайство защитника о реабилитации умершего обвиняемого. Суд решил оставить грузовик под арестом, но передать его на хранение владельцу. Второе ходатайство не рассматривалось в виду отсутствия потерпевших, всего таковых в деле семеро. Также в суде выяснилось, что белорусская сторона не полностью выполнила поручение украинских коллег о вручении судебных документов и допросе потерпевших. Также им должны были вручить памятку об их правах и обязанностях. В отношении двоих потерпевших поручение не было выполнено.
Следующее предварительное заседание назначено на 29 января 2020 года. Для полноты и объективного рассмотрения дела требуется присутствие всех потерпевших или их законных представителей. Насколько в этой ситуации такое возможно, трудно сказать. В случае неявки потерпевшего суд решает вопрос о слушании дела без его участия или об отложении судебного разбирательства.
Процесс, судя по всему, будет затяжным и непредсказуемым.
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Судить будут водителя, посмертно и очень долго. В Украине разбираются с делом об аварии маршрутки, в которой погибли шестеро гомельчан
Судебное разбирательство уголовного дела о жутком ДТП летом 2018 года в Украине, в котором погибли и пострадали гомельчане, начнется в следующем году во Врадиевском...
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