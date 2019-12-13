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Раз в месяц. Ученые разработали новый тип контрацептива, о котором все мечтали

14.12.2019 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая система доставки противозачаточных средств была разработана американскими учеными из Массачусетского технологического института.




Необычная звездообразная капсула может доставлять в организм месячную дозу противозачаточного препарата.

Как сообщается в пресс-релизе Массачусетского технологического института (MIT), капсула в форме звезды может помочь уменьшить риск нежелательной беременности, возникающий из-за того, что люди забывают принять ежедневную дозу.

По словам исследователей, капсула покрыта желатином, который может оставаться в желудке в течение нескольких недель после проглатывания. Оттуда капсула медленно выпускает гормоны, чтобы предотвратить беременность.

Испытания, проведенные на свиньях, показали, что капсула может оказывать тот же эффект, что и ежедневные дозы.

«Мы надеемся, что эта работа — первый в истории пример месячной капсулы, насколько нам известно, — когда-нибудь приведет к потенциально новым методам и возможностям для здоровья женщин», — сказал Роберт Лангер, профессор Массачусетского технологического института.

Ученые искали материалы, способные выдержать сильную кислотность жидкости, и обнаружили, что два типа полиуретана могут хорошо работать в среде желудка человека. Как только капсула в форме звезды достигает желудка, она расширяется. Противозачаточное лекарство, которое загружается в таблетку, затем высвобождается с контролируемой скоростью с течением времени.

Капсула рассчитана на разрушение через три или четыре недели и будет выходить из организма через пищеварительный тракт.

Лангер сказал, что проводятся дальнейшие исследования по разработке таблетки для испытаний на людях, которая, как он надеется, будет возможна в течение трех-пяти лет.

Исследование в основном финансировалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс, который призвал команду разработать новые противозачаточные средства длительного действия для снижения риска нежелательной беременности.

Это не первый случай, когда ученые тестируют этот вид системы доставки лекарств. Ранее та же команда исследователей также проверила загрузку желатиновых капсул лекарствами от малярии и ВИЧ. Правда, непонятно, как такое "устройство" можно проглотить.
 
 
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Новая система доставки противозачаточных средств была разработана американскими учеными из Массачусетского технологического института.
 
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