Источник материала: Чырвоны прамень

Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития торгово-экономических отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

«У нас очень добрые связи. Они основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений, —подчеркнул Александр Лукашенко. — За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают».





Глава государства с удовольствием констатировал, что руководители вьетнамского парламента регулярно посещают Беларусь. «Ваши председатели у нас в Беларуси постоянные гости, — отметил он. — Я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям».

В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула, что рада совершить визит в Беларусь. «Это очень красивая страна», — сказала она.

Председатель Национального собрания передала Главе белорусского государства приветствие от Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и приглашение еще раз посетить эту страну.

Парламентская делегация Вьетнама во время визита встретилась со спикерами Совета Республики и Палаты представителей Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Парламентарии Вьетнама посетили Минский автомобильный завод и предприятие «Адани», которое выпускает досмотровое рентгеновское, медицинское рентгенодиагностическое оборудование, настольные аналитические приборы. В программе визита также была средняя школа №201 Минска.

Товарооборот между странами в январе-сентябре составил $153,4 млн (за весь 2018-й — около $115 млн), при этом белорусский экспорт достиг почти $84 млн. Беларусь поставляет во Вьетнам калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, двигатели, лекарства, изделия из металлов, мясо-молочную и алкогольную продукцию. Из Вьетнама импортируются мобильные телефоны, офисное оборудование, морепродукты, рис, орехи, изделия легкой промышленности, натуральный каучук, переработанные тропические фрукты, чай, кофе.