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Сын Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за неделю
Источник материала: СТВ
Новости России. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в аварию. Молодой человек ехал из больницы.
«Только выехали, и уже второе ДТП», –
По словам Шульгина, в этот раз обошлось без травм. Парень уточнил, что в его автомобиль врезался микроавтобус.
«Похоже, больше нельзя садиться в машину», – задумался сын певицы Валерии.
Напомним, 8 декабря Арсений со своей девушкой Лианой ехал на концерт матери. В какой-то момент автомобиль врезался в отбойник. Находившаяся за рулём спутница Шульгина получила перелом руки, а парню потребовалось зашивать губу.
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Новости России. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в аварию. Молодой человек ехал из больницы. «Только выехали, и уже второе ДТП», – сообщил Арсений на...
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