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Сын Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за неделю

14.12.2019 13:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в аварию. Молодой человек ехал из больницы. 

«Только выехали, и уже второе ДТП», – сообщил Арсений на своей странице в Instagram. 

По словам Шульгина, в этот раз обошлось без травм. Парень уточнил, что в его автомобиль врезался микроавтобус. 

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», – задумался сын певицы Валерии. 

Напомним, 8 декабря Арсений со своей девушкой Лианой ехал на концерт матери. В какой-то момент автомобиль врезался в отбойник. Находившаяся за рулём спутница Шульгина получила перелом руки, а парню потребовалось зашивать губу. 

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Люди в материале: Валерия, Арсений Шульгин
 
 
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Новости России. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в аварию. Молодой человек ехал из больницы.  «Только выехали, и уже второе ДТП», – сообщил Арсений на...
 
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