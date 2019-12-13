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Кто на самом деле ввозит "санкционку" в РФ - с польскими грушами задержаны российские фуры

14.12.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские фирмы-перевозчики намеревались ввезти из Беларуси в Россию польские груши под видом другого товара, с использованием несуществующих средств идентификации и по поддельным документам, сообщили в ГТК Республики Беларусь.

При проведении специальных мероприятий сотрудники Оперативной таможни выявили очередные попытки незаконного перемещения в Россию крупных партий свежих груш. В первом случае фрукты в документах были поименованы как "текстильные изделия", во втором - на груши были представлены недействительные документы, пишет abw.by.



Так, движение первого российского автомобиля MAN с морским контейнером оперативники приостановили на автодороге М-1/Е30 "Брест - Москва" вблизи государственной границы с Российской Федерацией. Согласно указанным в документах сведениям, в контейнере должны были находиться изделия из текстиля. Однако таможенный досмотр не подтвердил этого - на самом деле в транспортном средстве оказалось почти 23 тонны свежих польских груш. 

Мало того, контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет.



Движение второго автопоезда Volvo российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р73 "Чаусы - Мстиславль - граница Российской Федерации (Коськово)". В данном случае информация по наименованию перемещаемого товара (порядка 21 тонны польских груш), указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными. 


Также в ходе осмотра кабины грузового транспортного средства были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков Российской Федерации, визуально имеющие явные признаки подделки.

Общая стоимость свежих груш, по предварительной оценке, составила около 65 тыс. белорусских рублей.

Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.

А по факту подделки и использования поддельных документов при перемещении фруктов под видом текстильных изделий таможня проводит дальнейшие проверочные мероприятия в порядке УПК Республики Беларусь.
 
Теги: Брест
 
 
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Российские фирмы-перевозчики намеревались ввезти из Беларуси в Россию польские груши под видом другого товара, с использованием несуществующих средств...
 
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