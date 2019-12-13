Проезд на общественном транспорте подорожал в четырех областях Беларуси

Решением №973 от 14 декабря Минский облисполком увеличил стоимость проезда в городских маршрутах на пять копеек. Теперь проезд в обычных и скоростных маршрутах в Минской области будет стоить 60 копеек, в экспрессных — 70 копеек, провоз ручной клади — 60 копеек.





Подорожали и проездные. В городах с населением до 50 тыс. человек проездной на автобус будет стоить 22,95 рубля в месяц, а декадный — 8,04 рубля. В городах с населением от 50 до 250 тыс. человек — 26,28 и 9,24 рубля соответственно.





Решением №972 от 11 декабря Миноблисполком повысил тарифы на проезд в пригородных маршрутах. Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.





Гродненский облисполком решением №727 от 6 декабря также поднял стоимость проезда в городском транспорте с 55 до 60 копеек на обычных маршрутах, а 65 до 70 копеек за поездку на экспрессных.





Проездные билеты будут стоить в Гродно на автобус и троллейбус от 9,5 рубля до 27 рубля в зависимости от вида: на декаду, на полмесяца или на месяц, на все дни или только на рабочие. Проездные на два вида транспорта обойдутся гродненцам в 12,68-36,03 рубля.





В Лиде проездные на автобус будут стоить от 9,24 до 26,28 рубля.





В Волковыске, Ивье, Мостах, Новогрудке, Ошмянах, Скиделе, Слониме, Сморгони, Щучине — от 8,04 до 22,95 рубля.





Решением Гродненского облисполкома №728 от 6 декабря увеличены на одну копейку тарифы на проезд в пригородных маршрутах. Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.





Гомельский облисполком решением №990 от 10 декабря повысил стоимость проезда в городском транспорте. Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах теперь составляет 60 копеек, а стоимость проезда в экспрессных — 70 копеек.





Проездные в городах с населением до 50 тыс. человек на автобус будут стоить от 8,04 до 22,95 рубля в зависимости от срока действия, в городах с населением от 50 до 250 тыс. человек — от 9,24 до 26,28 рубля, в городах с населением свыше 250 тыс. — от 9,5 до 27 рубля, а на два вида транспорта — от 12,68 до 36,03 рубля.





Решением Гомельского облисполкома увеличен тариф на проезд в пригородных маршрутах. В обычных автобусах он теперь составляет 8 копеек за километр, в скоростных и дополнительных — 10 копеек, в экспрессных — 11 копеек. Стоимость провоза багажа составит 0 копейки за километр в случае маломерного багаж, за среднемерное место тариф составит 1 копейку за километр, за крупномерное — 2 копейки.





Витебский облисполком решением №636 от 10 декабря пока поднял тарифы только на проезд в пригородном сообщении.





Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.





Ранее Брестский облисполком поднял стоимость проезда. Теперь в регионах цена одной поездки в городском общественном транспорте сравнялась с Минском.