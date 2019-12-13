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Проезд на общественном транспорте подорожал в четырех областях Беларуси

14.12.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре облисполкома подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие решения опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступают в силу после опубликования.

Решением №973 от 14 декабря Минский облисполком увеличил стоимость проезда в городских маршрутах на пять копеек. Теперь проезд в обычных и скоростных маршрутах в Минской области будет стоить 60 копеек, в экспрессных — 70 копеек, провоз ручной клади — 60 копеек.

Подорожали и проездные. В городах с населением до 50 тыс. человек проездной на автобус будет стоить 22,95 рубля в месяц, а декадный — 8,04 рубля. В городах с населением от 50 до 250 тыс. человек — 26,28 и 9,24 рубля соответственно.

Решением №972 от 11 декабря Миноблисполком повысил тарифы на проезд в пригородных маршрутах. Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.

Гродненский облисполком решением №727 от 6 декабря также поднял стоимость проезда в городском транспорте с 55 до 60 копеек на обычных маршрутах, а 65 до 70 копеек за поездку на экспрессных.

Проездные билеты будут стоить в Гродно на автобус и троллейбус от 9,5 рубля до 27 рубля в зависимости от вида: на декаду, на полмесяца или на месяц, на все дни или только на рабочие. Проездные на два вида транспорта обойдутся гродненцам в 12,68-36,03 рубля.

В Лиде проездные на автобус будут стоить от 9,24 до 26,28 рубля.

В Волковыске, Ивье, Мостах, Новогрудке, Ошмянах, Скиделе, Слониме, Сморгони, Щучине — от 8,04 до 22,95 рубля.

Решением Гродненского облисполкома №728 от 6 декабря увеличены на одну копейку тарифы на проезд в пригородных маршрутах. Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.

Гомельский облисполком решением №990 от 10 декабря повысил стоимость проезда в городском транспорте. Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах теперь составляет 60 копеек, а стоимость проезда в экспрессных — 70 копеек.

Проездные в городах с населением до 50 тыс. человек на автобус будут стоить от 8,04 до 22,95 рубля в зависимости от срока действия, в городах с населением от 50 до 250 тыс. человек — от 9,24 до 26,28 рубля, в городах с населением свыше 250 тыс. — от 9,5 до 27 рубля, а на два вида транспорта — от 12,68 до 36,03 рубля.

Решением Гомельского облисполкома увеличен тариф на проезд в пригородных маршрутах. В обычных автобусах он теперь составляет 8 копеек за километр, в скоростных и дополнительных — 10 копеек, в экспрессных — 11 копеек. Стоимость провоза багажа составит 0 копейки за километр в случае маломерного багаж, за среднемерное место тариф составит 1 копейку за километр, за крупномерное — 2 копейки.

Витебский облисполком решением №636 от 10 декабря пока поднял тарифы только на проезд в пригородном сообщении.

Проезд в обычных и автобусах будет стоить теперь на копейку дороже или 8 копеек за километр, на скоростных и дополнительных — 10 копеек, а на экспрессных 11 копеек.

Ранее Брестский облисполком поднял стоимость проезда. Теперь в регионах цена одной поездки в городском общественном транспорте сравнялась с Минском.
 
Теги: Гродно
 
 
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Четыре облисполкома подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие решения опубликованы сегодня на Национальном правовом...
 
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