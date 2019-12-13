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В Минске поднимут стоимость проезда в городском транспорте. В последний раз повышали больше 2 лет назад
Источник материала: Tut.by
В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и
Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.
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В Минске поднимут стоимость проезда в городском транспорте. В последний раз повышали больше 2 лет назад
В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах.
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