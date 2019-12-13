В Минске поднимут стоимость проезда в городском транспорте. В последний раз повышали больше 2 лет назад

Источник материала: Tut.by

В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах . Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее решение Мингорисполкома уже принято, но пока не опубликовано.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость проезда в городском общественном транспорте повысят с 15 декабря, а в Брестской подняли с 11 декабря.

В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась .

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.