ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске поднимут стоимость проезда в городском транспорте. В последний раз повышали больше 2 лет назад

14.12.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее решение Мингорисполкома уже принято, но пока не опубликовано.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость проезда в городском общественном транспорте повысят с 15 декабря, а в Брестской подняли с 11 декабря.

В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась.

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы должны знать. Новогодние салюты убивают птиц и доводят ваших собак до сердечного приступа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика