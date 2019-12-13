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Год выборов: в Беларуси изменена годовая квота на производство некоторых видов алкогольной продукции

14.12.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменение квоты на производство в этом году водки и ликеро-водочных изделий предусмотрено постановлением Совмина от 12 декабря 2019 г. № 857, которое 14 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Документом годовая квота на производство водки и ликеро-водочной продукции, предназначенной для реализации в Беларуси, увеличена с 10,868 млн декалитров до 11,246 млн декалитров. В частности, квота стала больше для столицы и концерна «Белгоспищепром».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, что следующий год это год президентских выборов. Чтобы верить, что они действительно будут честными, надо пить! Много пить!
 
Теги: Минск
 
 
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Изменение квоты на производство в этом году водки и ликеро-водочных изделий предусмотрено постановлением Совмина от 12 декабря 2019 г. № 857, которое 14 декабря...
 
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