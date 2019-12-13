Год выборов: в Беларуси изменена годовая квота на производство некоторых видов алкогольной продукции

















Документом годовая квота на производство водки и ликеро-водочной продукции, предназначенной для реализации в Беларуси, увеличена с 10,868 млн декалитров до 11,246 млн декалитров. В частности, квота стала больше для столицы и концерна «Белгоспищепром».





Постановление вступает в силу после официального опубликования.





Напомним, что следующий год это год президентских выборов. Чтобы верить, что они действительно будут честными, надо пить! Много пить!