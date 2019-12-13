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Угроза убийством: в Орше пассажир бегал с пистолетом за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста руками

14.12.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фигурантами уголовных дел за угрозу убийством стали пассажиры - клиенты такси в Бресте и Орше. В обоих случаях мужчины были пьяны и не оплатили проезд, сообщили в УИОС МВД Республики Беларусь.

Ночью 11 ноября 32-летний житель Бреста вызвал такси, чтобы поехать в диско-бар. По прибытии на место мужчина не рассчитался, а попросил подождать его, чтобы ехать дальше. Таким образом клиент посетил несколько увеселительных заведений и один "ночник", где купил спиртное на одолженные у водителя деньги. Очередным пунктом назначения стал дом знакомого, которого на месте не оказалось. Это разозлило захмелевшего мужчину, и он набросился на таксиста - стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Тем не менее таксист сумел продолжить движение и доехать до ближайшего магазина, где и вызвал милицию.

В Орше от действий пассажира пострадал 26-летний водитель городской маршрутки. Днем 30 ноября к нему в "ГАЗель" подсел 41-летний местный житель, который решил воспользоваться транспортом, не рассчитавшись за проезд. После отправления маршрутки от очередной остановки безбилетник встал с места и начал беспричинно оскорблять водителя. Причиной тому был вопрос: не пропустил ли пассажир свой выход? Чтобы не подвергать опасности других клиентов и не попасть в аварию, маршрутчик остановился и потребовал у мужчины выйти из салона. Тот достал из кармана пистолет и начал угрожать.


Не разбираясь, какое оружие в руках у агрессивного пассажира, водитель стал убегать от него и прятаться за маршруткой. Это увидел проезжавший мимо горожанин, который и вызвал милицию. В итоге мужчину с пистолетом задержали.

После разбирательства материалы проверки по обоим фактам были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям неадекватных пассажиров. Известно, что оба фигуранта ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.
 
Теги: Брест
 
 
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Фигурантами уголовных дел за угрозу убийством стали пассажиры - клиенты такси в Бресте и Орше. В обоих случаях мужчины были пьяны и не оплатили проезд, сообщили в...
 
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