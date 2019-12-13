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«Гаишник просил фото». Как немец на желтом веломобиле нечаянно прославился в Беларуси

14.12.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда 26-летний немец Яша Бойттлер катил в Беларусь на своем желтом веломобиле, он и вообразить не мог, что раздаст здесь с десяток интервью, а на улице у него будут просить автографы. Друзья дома поверить не могут, что в чужой стране парень стал настолько знаменит. GO.TUT.BY поговорил с Яшей о том, платил ли он штраф ГАИ, зачем затеял путешествие и не мерзнет ли по дороге.


Рок-звезда поневоле

Когда мы встретились с Яшей, он уже заканчивал давать другое интервью. Опрашивали немца четверо: журналистка телеканала и трое прохожих с большими пакетами из супермаркета. У Александра Дещенко из Минского велосипедного общества (он сопровождал Яшу) еще один незнакомец настойчиво интересовался, сколько весит веломобиль.

Было видно, что Яша сильно замерз — но ради оператора продолжал ездить туда-сюда по велодорожке. Те, кто не решался подойти, снимали на телефоны.

— Сколько интервью вы сегодня дали? — спросила я, пока мы шли в кофейню греться.

— Четыре, — вздохнул Яша. Если честно, от этого разговора он пытался отказаться. — Я хотел сегодня погулять, но только и делаю, что даю интервью. Не хочу обижать журналистов, рад бы ответить всем, но я вообще-то в отпуске, и здорово было бы посмотреть город.


— Чувствуете себя рок-звездой?

— Чувствую себя странно.

На этих словах к Яше подбежал парень: «Селфи, плиз!» Немец усадил его в желтый веломобиль. «Как в «Формуле-1», — рассмеялся минчанин. Когда путешественник «припарковал» свой транспорт под окнами кофейни, внутри его уже ждали двое парней и одна девушка — тоже сфотографироваться. Яша попросил подойти после. И к тому моменту, когда мы закончим этот разговор, сделать фото с его ярким веломобилем на улице успеют больше двадцати человек.

Что за веломобиль такой

В Беларуси транспорт немца уже называли и бананом, и «желтой субмариной». Веломобиль Quest собирают в Нидерландах. Свой Яша купил у друга в 2017 году — заплатил около 4 тысяч евро.

Корпус — из легкого углеродного композита. Спереди два колеса для устойчивости, сзади — одно ведущее. Вместо навигатора и спидометра у Яши телефон (с него же получается слушать музыку в дороге). Весит «болид» около 47 кг без багажа. Двигаться может со скоростью до 50 км/ч.


По сути, это велосипед, только с защитой от непогоды и более удобной посадкой: водитель в нем почти лежит, крутит педали и может «подруливать» с помощью штурвала. Яша говорит, что ехать комфортно: не качает из-за проезжающих мимо машин, а для безопасности есть яркий фонарь, поворотники и очень неприятный клаксон.

Ехать Яше не холодно: у него велосипедный термокостюм. Лед на дороге — не проблема: может немного заносить, но достаточно сбросить скорость. Помешал бы снег, но декабрь в Беларуси выдался теплый.

— «Как же ты поедешь, если лед?» — это было первое, что спросили у меня на белорусской границе.

В Германии парень обычно не оставляет веломобиль на улице: взрослые часто без спроса пытаются посадить в него своих детей. В Польше и Беларуси, отмечает Яша, к транспорту уважения больше: можно припарковаться даже на улице или во дворе.

— Но думаю, с такой известностью у вас я могу оставлять Quest где угодно, — улыбается велосипедист.


Сколько стоит пересечь границу и был ли штраф ГАИ

30 ноября немец выехал из Порта-Вестфалики, а 8 декабря въехал в Беларусь через пункт пропуска «Брест». На веломобиле пересечь границу ему не разрешили, поэтому пришлось «подсаживаться» в микроавтобус. Водитель взял с него за это 50 евро.

— Там еще хуже было, — сердится Александр. — Человек сразу пообещал, что перевезет за 5 евро. А когда Яша уже был в машине, сказал, что ему нужно 50. Не думайте, что для немца это не деньги.

— Я бы не хотел на этом случае концентрироваться, — расстраивается Яша и объясняет: — В Беларуси мне встретилось столько отличных людей! Я бы не хотел, чтобы люди подумали, будто я запомнил одного этого нехорошего человека.


— Может, просто запутались с переводом?

— Нет, мы друг друга поняли правильно, — неохотно признается путешественник. — Я показал пять пальцев, водитель согласился. А потом сделал вид, что подумал о пятидесяти евро. Надо было купюру в пять евро показывать, но кто ж знал.

Впрочем, это было еще до того, как к парню начала подкрадываться известность.

— Я доехал до Бреста, зашел в магазин — а когда вернулся к веломобилю, рядом уже стоял парень с большой фотокамерой. «Окей, — подумал я. — Бывает». Я подумать не мог, что тот парень и дальше поедет за мной. Утром в хостеле открываю ленту инстаграма — а мой веломобиль уже популярный. Что за черт? Две газеты обо мне написали. Я сидел и не мог решить: это хорошо или плохо? Когда гулял по Бресту, прохожие снимали меня на телефон. К этому моменту я уже почувствовал, что в Бресте немного знаменит. Но решил: «Уеду в город поменьше, там людям будет все равно». Не-а! По дороге меня остановила ГАИ.


Фото того, как инспектор проверяет у Яши документы, попало в местный паблик «Наш Дрогичин», а оттуда сразу в несколько СМИ.

— Не переживайте, это была отличная встреча. Тот гаишник был единственным, кто остановил меня с сиреной и маячками. Я припарковался, инспектор вышел из машины и с Google Translate объяснил мне, что в Беларуси на велосипеде можно ехать только по тротуару. Но потом уточнил: из-за типа моего транспорта это проблематично. Посоветовал держаться ближе к обочине, чтобы машины могли объезжать. И попросил сделать фото.

Вторая встреча с дорожной инспекцией состоялась, когда на дороге Яша остановился выпить колы: тоже вежливо, с расспросами про дорогу и фото на память.

— В пути меня объезжали еще несколько служебных машин. Так что я достаточно контактировал с ГАИ — но только в хорошем смысле этого слова.


— Писали, что вы заплатили штраф.

— Где? Меня никто не штрафовал.

То фото с гаишником окончательно прославило Яшу. В дороге его фотографировали из машин. Кто-то парковался в нескольких метрах, дожидался немца и просил поболтать.

— Завидев меня, водители резко тормозили — я даже за них переживал.

Зачем Яша вообще приехал

По профессии Яша программист. В Польше заезжал в Освенцим, в Бресте гулял по крепости, из Минска заедет в Тростенец.

— Я думаю, что мы, немцы, должны помнить о том, что случилось в 40-х, — чтобы это никогда не повторялось. Мне интересна история, я был в концентрационных лагерях в Германии — и хотел увидеть их и в других странах, чтобы понять случившееся. Мы живем в трудные времена. Но я не хочу сильно вдаваться в политику, — останавливает себя немец. — Я здесь как турист, и мое путешествие — еще и про велосипеды.


В Германии парень — велосипедный активист. Примерно раз в месяц участвует в «критической массе» — это массовые заезды велосипедистов, чтобы привлечь внимание к этому виду транспорта.

— У нас слишком много машин в больших городах. Люди часто используют автомобили, чтобы проехать несколько километров до булочной, просто потому, что есть такая возможность. Я думаю, ситуация должна меняться. Мы должны брать пример со стран вроде Нидерландов: чем меньше машин, тем больше возможностей для общественного транспорта и велосипедистов.

Мы допиваем горячий шоколад и сквозь стекло смотрим на очередную парочку, которая фотографируется у веломобиля.

— Брали ли у вас хоть одно интервью в Польше?

— Ни одного! Я не знаю, почему белорусы так впечатлены моим путешествием. Может, потому что сейчас декабрь? Летом я бы выглядел менее необычно. До сих пор поверить не могу в свою популярность. И среди моих друзей не все верят. Если ты никогда не сталкивался с такой известностью, то от нее теряешься. Я же просто турист! Да, у меня особенный велосипед, но не настолько же.


— А куда вы дальше?

— Лида, Гродно, а потом Тересполь. Надеюсь, границу пройду без проблем.

Два парня и девушка, которые дожидались окончания нашего разговора, за это время успели купить коробку конфет в подарок Яше и подписать открытку.

— Зачем вы столько ждали, чтобы сделать селфи?

— Как зачем? Чтобы выложить в инстаграм.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Друзья дома поверить не могут, что в чужой стране парень стал настолько знаменит.
 
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