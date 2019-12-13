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Ребёнок не мог провести без мамы и пары минут. Вот какую хитрость придумала женщина
Источник материала: СТВ
Мама годовалого малыша придумала интересный способ, чтобы получить немного времени, пока её ребёнок играет.
Жительница Японии Сато Неджи воспитывает мальчика. Сын постоянно требует, чтобы за ним наблюдала мама, даже если он занимается своими делами. В итоге у женщины не оставалось ни минуты свободного времени.
Зная о привычке ребёнка каждые несколько минут оборачиваться с целью проверить, здесь ли мама, Сато
В один из дней, когда малыш отвернулся, женщина поставила картонную фигуру так, словно бы она наблюдает за ребёнком, после чего Сато осторожно ушла. Мальчик попался на хитрость, но всего через двадцать минут он понял, что с мамой что-то не так, и начал плакать.
Неджи вздохнула и вернулась. Она посчитала результаты эксперимента удовлетворительными и заметила, что в важных случаях даже 20 минут времени могут здорово выручить.
Ранее мы рассказывали о другой родительской задумке. Супруги предложили свой дочери выбор: либо девушка лишается телефона на месяц, либо она лишается телефона на две недели, но в это время родители получают право пользоваться её соцсетями.
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Мама годовалого малыша придумала интересный способ, чтобы получить немного времени, пока её ребёнок играет. Жительница Японии Сато Неджи воспитывает мальчика....
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