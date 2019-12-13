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Найдено самое глубокое место на суше
Источник материала: Tut.by
Международный коллектив ученых определил самое глубокое место на суше Земли. Соответствующее исследование
Самое глубокое место на суше, согласно авторам, находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде. Ученые полагают, что новые данные позволят оценить влияние изменения климата на континент.
«Масса, данные с радаров и информация о движении льда позволили нам узнать, сколько льда находится в каньоне, который, как показывают наши подсчеты, простирается на глубину 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самое глубокое место на суше», — сказал соавтор публикации Мэтью Морлигэм из Калифорнийского университета в Ирвине.
В феврале ученые
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Ученые полагают, что новые данные позволят оценить влияние изменения климата на Антарктиду.
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