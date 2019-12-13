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Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В канун рождественских и новогодних праздников белорусы и жители соседних стран часто ездят за рубеж. В связи с этим в пунктах пропуска традиционно увеличивается пассажиропоток. И чтобы обеспечить людям комфортное передвижение, в Госпогранкомитете примут ряд необходимых мер.
Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета:
По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.
Следить за обстановкой перед пунктами пропуска можно в режиме онлайн. Такую возможность предоставляет информационный портал пограничного ведомства.
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун рождественских и...
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