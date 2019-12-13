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Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ледовая арена «Олимпик Парка» собрала 14 декабря сотни болельщиков. На площадке соревнуются две сильные команды: дружина главы государства и хоккеисты из Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На льду среди игроков под номером один Александр Лукашенко. И первой поразить ворота противника на 7-й минуте удалось команде главы государства. Шайбу забросил Александр Макрицкий. Декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.
Хоккей я вообще очень люблю.
Превосходное настроение, все отлично.
Любим хоккей, участвуем во всех мероприятиях. Конечно же, болеем за нашу команду Президента.
Завершится матч традиционно: Александр Лукашенко подарит зрителям мягкие игрушки и поблагодарит всех за поддержку.
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Новости Беларуси. Ледовая арена «Олимпик Парка» собрала 14 декабря сотни болельщиков. На площадке соревнуются две сильные команды: дружина главы государства и...
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