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Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

14.12.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ледовая арена «Олимпик Парка» собрала 14 декабря сотни болельщиков. На площадке соревнуются две сильные команды: дружина главы государства и хоккеисты из Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

На льду среди игроков под номером один Александр Лукашенко. И первой поразить ворота противника на 7-й минуте удалось команде главы государства. Шайбу забросил Александр Макрицкий. Декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.

Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

Хоккей я вообще очень люблю.

Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

Превосходное настроение, все отлично.

Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

Любим хоккей, участвуем во всех мероприятиях. Конечно же, болеем за нашу команду Президента.

Завершится матч традиционно: Александр Лукашенко подарит зрителям мягкие игрушки и поблагодарит всех за поддержку.

Хоккейная дружина Президента Беларуси соревнуется с командой из Гродненской области

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ледовая арена «Олимпик Парка» собрала 14 декабря сотни болельщиков. На площадке соревнуются две сильные команды: дружина главы государства и...
 
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