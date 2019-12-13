Что должны знать граждане приобретая елочные гирлянды

Источник материала: Газета Авангард

Традиция наряжать ели к Рождеству появилась в первой половине XVII века в Германии и Прибалтике. Первые украшения были достаточно просты: на вершине закрепляли звезду, на ветках развешивали яблоки и зажигали свечи. Сегодня, в XXI веке, разноцветные электрические гирлянды уже не кажутся чем-то необычным. Но, тем не менее, елочные фонарики – вещь далеко не безопасная.

Что же должны знать граждане?

☑ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия.

☑ При покупке внимательно изучите информацию на упаковке.

☑ Тщательно проверьте целостность и работоспособность до использования.

☑ Шнур должен быть цел, а все огоньки гореть. Штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянду нужно немедленно обесточить.

☑ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.

☑ Для украшения на улице ели, дома, окон необходимо применять специально предназначенные для работы вне дома гирлянды. Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду, под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Подготовила

Галина ГОРБАЧ