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Что должны знать граждане приобретая елочные гирлянды

14.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Традиция наряжать ели к Рождеству появилась в первой половине XVII века в Германии и Прибалтике. Первые украшения были достаточно просты: на вершине закрепляли звезду, на ветках развешивали яблоки и зажигали свечи. Сегодня, в XXI веке, разноцветные электрические гирлянды уже не кажутся чем-то необычным. Но, тем не менее, елочные фонарики – вещь далеко не безопасная.

Что должны знать граждане приобретая елочные гирлянды
Фото из открытых интернет-источников

Что же должны знать граждане?
☑ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия.
☑ При покупке внимательно изучите информацию на упаковке.
☑ Тщательно проверьте целостность и работоспособность до использования.
☑ Шнур должен быть цел, а все огоньки гореть. Штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянду нужно немедленно обесточить.
☑ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.
☑ Для украшения на улице ели, дома, окон необходимо применять специально предназначенные для работы вне дома гирлянды. Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду, под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Подготовила
Галина ГОРБАЧ

 
 
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Традиция наряжать ели к Рождеству появилась в первой половине XVII века в Германии и Прибалтике. Первые украшения были достаточно просты: на вершине...
 
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