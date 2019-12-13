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Сергей Кисляк: Милевский может всех свести в бар. Но он не позволит никому выпить лишнего. И себе

14.12.2019 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк поделился мнением о бывшем тренере команды Марцеле Личке и о совем товарище Артеме Милевском.



- Тогда скажи: Марцел Личка — это топ-уровень?

- Он неоднократно повторял, что как тренер еще многому учится. Но как человек, мужик — топ, безусловно. Благодаря ему в коллективе сложилась отличная атмосфера. Мы сдружились и часто проводили время вместе. Приезжаешь на базу — сбор в 10.00. Заходишь в раздевалку в 9.30, а там уже полно народу. Атмосфера супер, чувствуется, что нам в кайф видеться и общаться друг с другом. В минском "Динамо" было не так. Если сбор в одиннадцать, то все к одиннадцати и подтянутся. А в Бресте иначе — профессионализм повыше. Люди готовятся к тренировке, приходят заранее, тянутся, делают упражнения. И в этом тоже Личка. Уверен, он будет очень хорошим тренером.

- Что лучше: тренер, создающий атмосферу, или тот, кто больше озабочен выполнением установки?

- Мне больше по душе первый вариант. Марцел давал нам свободу, а это современный путь. Понятно, что в бывших советских странах это иногда чревато...

- И Милевский сведет всех в бар?

- Миля, конечно, может. Но он не позволит никому выпить лишнего. И себе тоже. В этом году он очень хотел стать чемпионом и делал для этого все. А Марцел говорил так: "Мне неинтересно, чем вы занимаетесь за пределами поля. Но если в игре показываете то, что я хочу видеть, то будете играть". Миля так и поступал и в итоге провел отличный сезон. Мне нравилось, что он делал на поле. У нас чемпионате большинство игроков одинаковые. А вот Милевский, Глеб, Стасевич... Это футболисты, которые отличаются индивидуальностью. Могут обыграть двоих-троих и сделать момент из ничего. Мне кажется, этому вообще невозможно научиться. Это должно быть заложено на генетическом уровне.
 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк поделился мнением о бывшем тренере команды Марцеле Личке и о совем товарище Артеме Милевском.
 
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