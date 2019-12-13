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Такое впервые. Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО из-за обвинений в антисемитизме
Источник материала: Партизан
Карнавал в бельгийском городе Алст вычеркнули из списка нематериального наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время его проведения.
Об этом сообщает
Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия "основывал свое решение на том, что повторение расистских и антисемитских представлений несовместимы с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года".
Сцена, вызвавшая критику карнавала
В минувшее воскресенье мэр города Алст объявил о том, что попросил исключить фестиваль из списка ЮНЕСКО из-за необоснованных, по его мнению, обвинений.
Спор вокруг карнавала возник в марте из-за того, что во время одной из уличных сцен евреев изобразили как богатых людей с крючковатыми носами, которые сидят на мешках с деньгами в окружении крыс. Сцена вызвала критику Европейского Союза и еврейских организаций.
Это первый случай, когда ЮНЕСКО вычеркивает кого-то из списка нематериального наследия.
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Карнавал в бельгийском городе Алст вычеркнули из списка нематериального наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время его проведения.
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