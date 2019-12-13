ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Турции родственники ищут пропавшую 15-летнюю уроженку Гродно

14.12.2019 14:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В редакцию TUT.BY обратились родственники 15-летней Марии Сауткиной. 9 декабря девушка ушла из дома в Стамбуле, и до сих пор ее родные не знают, где она находится.

В Турции родственники ищут пропавшую 15-летнюю уроженку ГродноГродно" title="В Турции родственники ищут пропавшую 15-летнюю уроженку Гродно" />
Семья девушки из Гродно, четыре года назад они уехали в Швецию в поисках лучшей жизни. А 6 декабря девушка вместе с матерью, отчимом и двумя сестрами приехала в Турцию из Швеции. Отчим Марии — врач общей практики. В Стамбуле ему предложили работу, поэтому семья и переехала и оформляла вид на жительство. Мать Марии много лет назад приняла ислам.

По словам тети подростка Веры, 9 декабря мать Марии вместе с двумя дочерьми ушла в магазин, когда они вернулись, старшей дочери не было дома. Вера рассказала, что в доме не было никаких следов, которые бы могли указывать на то, что девушку увели силой.

Семья недоумевает, куда могла уйти девушка. Они предполагают, что она могла выйти вслед за матерью в магазин и заблудиться. «Марию никто не обижал, никогда. Ее не били, не наказывали. Над ней не издевались ни психологически, ни физически. Ей ни в чем не отказывали», — рассказывает Вера.

В полиции приняли заявление только спустя сутки. Также семья обратилась и в белорусское консульство, там, по словам Веры, ситуацию взяли на контроль. TUT.BY в диппредставительстве подтвердили информацию о том, что семья обращалась по поводу пропажи ребенка.

— Нам известно об этой ситуации. Возможное содействие оказывается по линии Генерального консульства Беларуси в Стамбуле, которое контактировало с родственниками пропавшей и взаимодействует с правоохранительными органами турецкой стороны. В настоящее время розыск продолжается, — сообщил TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Тетя Марии разместила информацию о поиске на своей странице в Facebook. В среду, 11 декабря, девушку видели в районе Башакшехир, который находится довольно далеко от района Бейоглу, где семья Марии сняла квартиру. Девушка выглядела аккуратно, была одна. Больше никакой информации о ней нет.

Семья ищет возможность разместить объявление о пропаже девушки в турецких СМИ, однако пока безрезультатно.

Мама Марии — Александра — на звонки и сообщения белорусских журналистов не ответила.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию TUT.BY обратились родственники 15-летней Марии Сауткиной. 9 декабря девушка ушла из дома в Стамбуле, и до сих пор ее родные не знают, где она находится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы транспортного сообщения и медицинского обслуживания. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная куртка со скидкой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика