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Парень из Германии записал рэп про Беларусь и снял на него клип. Вам нужно это видеть!
Источник материала: Партизан
Директор немецкого фонда имени Конрада Аденауэра Якоб Веленштайн, который организовывает в Минске международный форум «Минский диалог», написал рэп про Беларусь.
В интервью
«Вы экзатычная краіна. Людзі вандруюць у Тайланд, таму што гэта экзотыка, але краіна ў цэнтры Еўропы, пра якую яны нічога не ведаюць, – гэта таксама экзотыка. І нават савецкую настальгію можна выкарыстоўваць як частку вобразу, калі ставіцца да гэтага з самаіроніяй, вядома».
Кстати, отец его бабушки попал в плен во время Второй мировой войны и вместе с пленными отстраивал послевоенный Минск.
«Для мяне заўжды вельмі кранальна праходзіць побач з будынкам старога вакзала. Бабуля амаль плакала: яе бацька памёр у Мінску, яна была маленькім дзіцем, а цяпер ейны ўнук едзе сюды».
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Директор немецкого фонда имени Конрада Аденауэра Якоб Веленштайн, который организовывает в Минске международный форум «Минский диалог», написал рэп про Беларусь.
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